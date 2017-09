Die etwas anderen „Erstwähler“

„Ich habe ein mulmiges Gefühl, weil ich noch nicht wirklich weiß, wen ich wählen soll. Viele denken, dass man mit einer Stimme nichts beeinflussen kann. Ich glaube das schon und es macht mir ein wenig Angst, dass ich eine falsche Entscheidung treffen könnte.

Ich finde es extrem wichtig, zu wählen. Man äußert seine Meinung darüber, welches Land man will. Ich will in einem Land leben, in dem es keine Krise gibt, wo es allen einigermaßen gut geht und man miteinander friedlich leben kann. Man sieht jeden Tag so viele Krisen und Katastrophen und Berichte aus Ländern, wo man nicht wählen darf. Ich empfinde das schon als ein Privileg, wählen zu können.

Ich habe mich im Netz informiert, wofür die Parteien stehen. Aber die Wahlprogramme habe ich nicht gelesen, wer macht das schon wirklich? Ich werde aber bald den Wahl-o-Mat oder eines der anderen Tools benutzen, um noch mehr Klarheit zu bekommen.

In der Familie diskutieren wir nicht über Politik – ich weiß zwar schon, was meine Eltern zu dem einen oder anderen Thema denken, aber ich glaube, selbst die sind noch unentschlossen. Wenn ich mit meinen Freunden rede, reden wir weniger über deutsche Politik und mehr über das generelle Weltgeschehen: Was Trump wieder gemacht hat, was Putin gemacht hat.

Sich über Medien zu informieren, finde ich dabei manchmal problematisch. Ich sehe das an Leuten in meiner Schule. Je nachdem, wo sie sich ihre Informationen holen, so ticken sie. Unsere Verschwörungstheoretiker und Rechte in der Schule schauen in der Regel N24 oder irgendwas Seltsames auf Youtube und glauben dann ganz genau zu wissen, wie die Welt funktioniert. Die weichen von dem Bild, das sie sich gemacht haben, keinen Millimeter mehr ab. Egal wie gut die Gegenargumente sind. Man müsste ganz viele unterschiedliche Medien lesen oder anschauen, um ein objektives Bild zu bekommen. Aber das ist wie mit den Wahlprogrammen: Wer macht das schon wirklich?“