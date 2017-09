Die wirklich schlauen Fragen stellen die jungen Menschen

Ganz im Gegensatz dazu Alexander Jorde, ein junger Mann in der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Er prangert die unhaltbaren Zustände in der Pflege an. Er erzählt von Menschen, die stundenlang in ihren Ausscheidungen liegen und fordert eine Patienten-Pfleger-Quote. Merkel windet sich um eine klare Antwort, aber er lässt sich nicht abwimmeln und widerspricht ihr: “Das kann gar nicht funktionieren!” Das Netz feiert ihn dafür.

Omid Saleh, 22, aus München stellt sich als “Deutscher mit Migrationshintergrund” vor. Seine Eltern kamen vor 40 Jahren aus dem Iran nach Deutschland. Omid muss seit dem Aufstieg der AfD immer häufiger fremdenfeindlichen Äußerungen und Hass ertragen. Mitverantwortlich macht er die verfehlte Flüchtlingspolitik der Regierung und fragte: “Was wollen Sie gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit tun?”

Die Kanzlerin antwortet vage, er solle sich nicht den “Schneid nicht abkaufen lassen” und dagegen halten. Omid ist im Nachhinein ziemlich enttäuscht von dieser Antwort: “Sie hat mir im Endeffekt keine Antwort gegeben. Ich hätte gerne noch einmal nachgefragt, aber mir wurde das Mikro weggenommen.” Die Frage habe ihn schon sehr lange beschäftigt und er wollte sie und seinen Frust in der Sendung loswerden. Nach der Ausstrahlung erhielt Omid aus seinem Umfeld viel Zuspruch. Der Vater einer Freundin sagte ihm, es sei genau diese Frage, die ihn seit 60 Jahren umtreibe. Für Omid ist es erst mit der Flüchtlingskrise so richtig schlimm geworden: “Die AfD hat den Rassismus salonfähig gemacht. Sie treiben einen Keil in die Gesellschaft. Menschen verallgemeinern und denken, dass ich ein Flüchtling oder ein Terrorist bin – nur aufgrund meines Aussehens. Sie rufen mir ‘Ausländer raus!’ oder ‘Zu welcher Terrorzelle gehörst du?’ hinterher. Ich habe Angst, dass es noch schlimmer wird, dass die AfD weiter Zulauf bekommt, dass der Hass und die Wut weiter wächst und dass Menschen versuchen, mich und andere aus der Gesellschaft auszugrenzen.”

Es ist interessant, dass die junge Generation der Erst- und Zweitwähler, die sich immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt sieht, sie sei unpolitisch und desinteressiert, die eigentlich interessanten Fragen in den Dialog einbringen und der Politik so Impulse geben. Sie thematisieren die Probleme und Fragen, die sie wirklich betreffen, und nicht die abstrakten, hoch politischen Fragen, die man glaubt, stellen zu müssen um gut dazustehen oder um sich zu profilieren.