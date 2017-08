Trump plant bereits seine Wiederwahl 2020

Ein genauerer Blick zeigt allerdings: Ganz so hoch sind die präsidialen Ambitionen des Wahlkampfbüros noch nicht. Bei der Produktion des 30 Sekunden langen Werbespots hat man sich nicht gerade in Unkosten gestürzt und das Videomaterial älterer Veröffentlichungen einfach recycelt. An Superlativen wurde hingegen wie immer nicht gespart: "More Americans than ever before" haben einen Job, die amerikanische Börse ist auf einem "alltime record high" und die Amerikaner verfügen über das stärkste Militär "in decades"!

Ganz nebenbei werden natürlich auch seine Gegner (Medien und Demokraten) diffamiert, die "unseren Präsidenten attackieren" und "dem Erfolg im Weg stehen". Insbesondere CNN wird dabei persönlich angegriffen, der Sender hat bereits angekündigt, das Video nicht auszustrahlen. Die Botschaft am Ende des Videos lautet nichtsdestotrotz: Lasst Präsident Trump seinen Job machen!

Wenn er denn mal anfangen würde...

bdie

