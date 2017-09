Warum das "peinliche" Video von 1997 Christian Lindner mehr hilft als schadet

Angesichts dieser Tatsache konnte Lindner nichts Besseres passieren, als das Auftauchen eines lange vergessenen Videos, das gerade von sämtlichen deutschen Medien zerkaut wird. Es zeigt den 18-jährigen Christian Lindner zu Schulzeiten in einer Sendung der Deutschen Welle. In dem von Stern TV veröffentlichten Clip spielt Lindner sich zusammen mit einem Kumpel auf, als wäre er bereits CEO eines Weltkonzerns. Das Video sagt dem Zuschauer: „Hallo, ich bin Christian Lindner von 1997 und gerade noch ein ahnungsloser Vollhorst.“

Da ist im Grunde alles drin, was Lindner jetzt braucht:

Sein jüngeres, noch nahbares Selbst: ein pickeliger junger Mann in schrulligem Anzug mit stacheligem Haar und Kuhkrawatte, der zärtliche Muttergefühle weckt.

Weisheiten wie 'Probleme sind nur dornige Chancen.' Sowas teilen wir doch heute immer noch auf Facebook!

Die 90er! Die machen uns schon seit Jahren nostalgisch. Die schlechte Auflösung, die alten Autos und Telefonhörer – die ganze Umgebung wäre auch ohne ihren Protagonisten zum Liebhaben.

Christian Lindner sorgt seit Mittwoch also nicht nur für gute Unterhaltung, er ist auch als Mensch enttarnt. Wie gut das für sein Image ist, merkt man alleine schon, wenn man „Christian Lindner“ bei Google eingibt. Dann werden dann nämlich zusätzliche Begriffe vorgeschlagen, die so schon gesucht wurden. Und da stehen dann nicht: „Christian Lindner Wahl“ oder „Christian Lindner FDP“. Da stehen: „Christian Lindner Frau“ und „Christian Lindner Kinder“. Und seit gestern eben auch „Christian Lindner 1997“.

Die Menschen wollen offensichtlich wissen, wie der Politiker als Privatmensch lebt. Dass ihm dieses eigentlich peinliche Video deshalb gut tun wird, scheint Lindner bereits verstanden zu haben. Immerhin hat er selbst den Stern-TV-Zusammenschnitt des Videos auf seiner Facebookseite geteilt.

So kann man sich am Ende sogar die Frage stellen, ob das Auftauchen des Videos vielleicht genau so wenig zufällig zustande kam, wie die Fotos auf den Wahlplakaten. Ob Lindner selbst dafür gesorgt hat, dass dieses Video wieder an die Öffentlichkeit gelangt. Geholfen hat der Clip ihm schließlich jetzt schon. Denn immerhin bringt es ihn und seine Partei ins Gespräch und damit auch in die Köpfe der Wähler.