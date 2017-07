"Das kommt einem Berufsverbot gleich"

Meine Akkreditierung wurde dann eingezogen. Kurz gab es auch noch die Diskussion, ob ich jetzt einen Platzverweis für das Messegelände bekommen solle. Da das aber alles Hochsicherheitszone war, wäre das eh schwachsinnig gewesen und das haben die Beamten auch gemerkt. Die haben sich eher noch entschuldigt, mir den Tag so versaut zu haben.

Es ist natürlich ein ungutes Gefühl, von der Polizei aufgehalten zu werden, ohne zu wissen, was los ist. Aber das ist in diesem Zusammenhang noch das kleinste Problem.

„Für mich sind an diesem Tag einige Dämme gebrochen. Nicht nur, was die Pressefreiheit angeht, sondern die Freiheit im Allgemeinen“

Es ist auffällig, dass diejenigen Kollegen, denen das auch passiert ist, alle zu ähnlichen Themen arbeiten. Ich mache zum Beispiel viel zu sozialen Bewegungen und war früher selbst in der Umweltbewegung aktiv. Da gab es aber keine rechtskräftigen Verurteilungen oder sonstige Vorkommnisse, die irgendwie problematisch sein könnten. Und wenn das BKA das so einstufen würde, dann hätten sie mir die Akkreditierung gar nicht erst geben müssen. Der Verdacht, den die ARD in den Raum stellt, drängt sich ja fast auf, dass es da noch Austausch mit anderen Geheimdiensten gegeben hat, unter anderem dem türkischen, weil ich mal während einer Berichterstattung in der Türkei verhaftet wurde. Das war der gleiche Vorwurf, unter dem Deniz Yücel gerade einsitzt: „Terrorismus und Propaganda“, der diejenigen trifft, die kritisch über die Türkei berichten. Das ist schon sehr beunruhigend.

Wenn deutsche Behörden sich tatsächlich auf solche Denunzierungen stützen, um hierzulande die Pressefreiheit einzuschränken, dann ist das ein großer Skandal. Ganz abgesehen davon habe ich das Gefühl, dass während des Gipfels in Hamburg sehr viel von den Behörden ausgetestet wurde. Sowohl was Polizeistrategie angeht, aber auch insgesamt, wie weit Überwachung gehen darf. Mein Tiefpunkt war an dem Tag nämlich noch nicht erreicht. Am gleichen Abend wollte ich die Stürmung einer friedlichen Demo durch die Polizei fotografieren und wurde trotz vorgehaltenem Presseausweis von oben bis unten in Pfefferspray gebadet, sodass ich fast blind in ein benachbartes Café fliehen musste. Für mich sind an diesem Tag einige Dämme gebrochen. Nicht nur, was die Pressefreiheit angeht, sondern die Freiheit im Allgemeinen."

Mehr über den G-20-Gipfel: