"Das war eine Machtdemonstration – von den Linken und der Polizei"

Brennende Autos und Straßenbarrikaden, fliegende Flaschen und Steine. Was zur Hölle war in Hamburg los? Demonstrant Philipp hat uns am Sonntag nach den Krawallen durch die Schanze geführt. Wie hat er die Ereignisse wahrgenommen? Woher kam die Gewalt? Und: Welche Folgen hat das Ganze für die linke Szene?

Unterwegs haben wir auch den Vollzeitaktivisten Kalle kennengelernt. Er sagt: „Ich kann verstehen, dass Leute Angst vor fliegenden Steinen haben. Aber sie sollten auch verstehen, dass wir Angst vor Bullen haben!“