Wie der Parteinachwuchs 2017 Wahlkampf im Netz macht

FAZIT

Wahlkampf, das hat nicht zuletzt die US-Wahl gezeigt, findet bei jungen Menschen heute vor allem auch auf Social Media statt. Bei einer Studie des PEW Research Center gaben 35 Prozent der 18- bis 29-Jährigen Amerikaner soziale Netzwerke als wichtigste Informationsquelle zum Präsidentschaftswahlkampf an. Ähnliches ist hierzulande für den Bundestagswahlkampf zu erwarten. Gemäß einer Studie der Kommunikationsberatung Faktenkontor und des Marktforschers Toluna sind 88 Prozent der Deutschen zwischen 20-29 Jahren bei Facebook unterwegs. Unter den 10 bis 18-Jährigen informieren sich laut des Digitalverbandes Bitkom hierzulande bereits 34 Prozent in den sozialen Netzwerke über aktuelle Nachrichten.

Die Nachwuchsprobleme der Mutterparteien sind bekannt. Bleiben sie bestehen, müssen sich auch die Jungparteien die Frage nach ihrer Daseinsberechtigung weiterhin stellen lassen. Jugendorganisationen sollte es daher gelingen, im Netz zwischen cool und bemüht den richtigen Ton zu treffen, relevante Inhalte zu kreieren und diese zu verbreiten. Politische Bildung darf nicht nur im Klassenzimmer, in Sommercamps und auf den Websites der Jungparteien stattfinden, denn das ist wenig integrativ. Jungparteien haben das Glück direkt an der Quelle zu sitzen, sie bestehen aus jungen Menschen. Warum also nicht den politisch interessierten Nachwuchs über die kommunikativen digitalen Kanäle stärker einbinden?

Der Wille dazu ist da. Dass sich innerhalb der Jungparteien nun verstärkt Social-Media-AGs bilden, die auf Konferenzen neue Ideen ausbrüten und mit Digitalagenturen zusammenarbeiten, merkt man einigen Kanälen bereits an. Andere haben, drei Monate vor der Bundestagswahl, dringend Nachholbedarf.

Ob es der Fidget Spinner am Ende in den JU-Shop schafft, bleibt abzuwarten. Nicht jeder Trend stößt auf Gegenliebe: „...kann nix außer sich im Kreis drehen ...wenn das die Botschaft sein soll“, kommentiert ein Nutzer. Ein anderer meint: „Einmal in Fahrt, bleibt es lange aktiv.“