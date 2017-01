"Ich habe den Polizisten gefragt: Warum ausgerechnet ich?"

Ich wurde in meinem Leben mindestens ein gutes Dutzend Mal kontrolliert, also im Sinne einer tiefgehenden Leibesvisitation: Ausweiskontrolle, filzen, in die Tasche schauen. Meistens war das an den dafür besonders typischen Orten, an Bahnhöfen oder in Zügen, und meistens, wenn ich alleine unterwegs war. Erst mal wurde dann meine Identität festgestellt, ob ich mich auch rechtmäßig in der Bundesrepublik aufhalte, dann wurde geschaut, ob ich Drogen oder sonst irgendwelche illegalen Gegenstände dabei habe.

Einmal wurde ich in Kassel am Bahnhof kontrolliert, ich war in Eile und aus offensichtlichen Gründen genervt. Also habe ich den Polizisten eben gefragt: 'Warum ausgerechnet ich?' Ihm war das dann sehr unangenehm und er entschuldigte sich mit den Worten: 'Naja, Sie passen halt ins Raster.' Ich glaube zwar nicht, dass es allen so unangenehm ist wie diesem Beamten, aber es gibt offenbar ein Bewusstsein darüber, dass diese Praxis diskriminierend ist und welche Demütigung sie den Menschen damit zufügen. Denn das ist Racial Profiling vor allem: demütigend. Entwürdigend.

Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann mir zum ersten Mal bewusst geworden ist, dass es so etwas wie Racial Profiling gibt. Relativ früh. Weil es sehr offensichtlich ist, wenn du als einzige Person im ganzen Zugabteil kontrolliert wirst. Oder mit einer Gruppe von Freunden auf eine Demo gehst und das Augenmerk der Beamten vor allem auf dir liegt. Meine weißen Freunde hat das übrigens nie überrascht – die waren immer wach genug, um zu verstehen, warum das passiert.

"Ich habe gelernt, dass mein Deutsch fehlerfrei sein muss"

Durch diese und ähnliche Erfahrungen habe ich im Alltag die Tendenz zur Über-Performance: Ich bin zum Beispiel sehr bedacht auf meine Sprache. Denn ich habe schon als Kind erlebt, wie mit Menschen umgegangen wird, die gebrochen Deutsch sprechen – mit meinen Eltern etwa. Sie wurden weniger ernst genommen, es wurde besonders langsam mit ihnen gesprochen. Zum Teil hatte ich das sogar internalisiert und habe Menschen, die gebrochen Deutsch sprachen, selbst belächelt. Ich habe also gelernt, dass mein Deutsch fehlerfrei sein muss, und drücke mich desto gewählter aus, je mehr ich das Gefühl habe, mich beweisen zu müssen. Um das Klischee nicht nur nicht zu bestätigen, sondern zu über-widerlegen.

Eine Sache ist mir im Zusammenhang mit Racial Profiling erst in der Retrospektive aufgefallen: Früher trug ich einen Afro. Zwar habe ich mir die Haare nicht abgeschnitten, um angepasster zu sein – aber seit sie kurz sind, werde ich definitiv weniger kontrolliert.

Dass es Racial Profiling gibt, überrascht mich nicht. Es reiht sich ein in eine rassistische Tradition. Der Rassismus in unserer Gesellschaft ist strukturell und bis zur Unsichtbarkeit verankert und diese Art von Polizei-Kontrolle ist da nur ein Symptom. Es gab in den letzten Jahren vielleicht immer mehr Kritik daran, andererseits wird das Ganze von der Mehrheitsgesellschaft anerkannt und immer weiter normalisiert. Zum Vorgehen der Kölner Polizei an Silvester hört man ja jetzt auch immer wieder die Frage: 'Was hätte die Polizei denn machen sollen?'

Ich würde sagen: das Grundgesetz wahren. Die Polizei hat versucht, bei ihrer Arbeit eine Differenziertheit vorzutäuschen, die es nicht gab – denn alle, die nicht weiß waren, wurden kontrolliert. Es sei denn, sie waren in der richtigen Begleitung oder eloquent genug, auf ihre Rechte zu pochen. Und die Grundaggressivität, die in den Kesseln entstanden ist, speist dann natürlich wieder das Vorurteil vom 'aggressiven Araber' oder 'Nordafrikaner'. Das sind ganz alte, kolonialrassistische Bilder, die da mit reinspielen. Rassismus hat schließlich nichts mit einem persönlichen Irrtum zu tun und ist nicht unbedingt Intention: das Meiste läuft unbewusst ab. Und das gilt natürlich auch für die Polizei."

