Deshalb kommen uns die Menschen im Ausland netter vor

Und jetzt? Was tun? Auf Stereotypen, Vorurteile, Klischees können wir anscheinend kaum verzichten. Sie ständig zu hinterfragen, darauf kommt es an. Und sich unbedingt vor Augen zu halten, dass wir unser Selbstbild selbst erschaffen. Wenn wir fest an die Klischees glauben, die es über uns gibt, wenn wir dauernd die Miesepetrigkeit der Deutschen beschwören, indem wir sie beklagen, dann setzen wir sie auch in die Welt. Und meinen sie überall wiederzuerkennen. Man verharrt so in der Pose des Kindes, das sagt: „Ich KANN halt kein Mathe“ und es deshalb auch gar nicht mehr versucht.

Erzählungen leben nur so lang sie jemand erzählt

Zugegeben, es ist sauschwer, sich noch einmal ganz neu und motiviert mit etwas zu befassen, das man sein ganzes bisheriges Leben für todlangweilig gehalten hat. Aber vielleicht muss es sein. Denn Erzählungen leben nur so lang sie jemand erzählt. Und demnach wären die, die nach dem Urlaub in Pauschalkategorien über ihr Zuhause jammern, nichts als kontraproduktive Idioten, die ihr eigenes Klischee bestätigen, das in diesem Fall ja vor allem lautet: Nichts ist deutscher, als das Jammern der Deutschen über sich selbst.

Eigentlich sollte es doch so sein, dass man gern von einer Reise nach Hause kommt. Weil eine Reise ins Fremde den Blick fürs Eigene schärft. Und der sollte im besten Fall ein einigermaßen liebevoller sein. Ansonsten müsste man dringend einen Umzug planen. Oder eine Therapie.

Mehr übers Urlauben: