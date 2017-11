Nach dem „No Nut November“ kommt der „Destroy Dick December“

Für diese durch keinerlei wissenschaftliche Untersuchungen belegte These versuchen sie immer wieder mit Aktionen und Wettbewerben Aufmerksamkeit zu generieren. Wie auch gerade jetzt, im November. Der wurde nämlich von einigen „No Fap“-Aktivisten zum „No Nut November“ (auf deutsch: Null-Ejakulationen-November) erkoren. Jeder, der sich daran beteiligt, darf in diesem Monat kein einziges Mal masturbieren, geschweige denn ejakulieren.

Weil so massiver Druck (!) naturgemäß Gegendruck erzeugt, hat irgendein lustiger Mensch als Reaktion auf den „No Nut November“ den „Destroy Dick December“ ausgerufen. Der funktioniert nach dem genau entgegengesetzten Prinzip: Der Dezember wird der Masturbation und ausschließlich der Masturbation gewidmet und zwar von Tag zu Tag ausgiebiger. Am 1. Dezember soll man einmal onanieren, am 2. Dezember zweimal, bis man am 31. Dezember vermutlich kaum noch die Kraft haben wird, außer Haus zu gehen, geschweige denn eine Silvester-Party zu besuchen.