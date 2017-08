Elf reale Sexmomente, die in Film-Sexszenen nie vorkommen

„Ich bräuchte mal ein Taschentuch“

Dieser Satz fällt meist unmittelbar nach dem Sex, wenn Flüssigkeiten dahin laufen, wo sie nicht hinlaufen sollen. Oder man traut sich erst gar nicht, ihn auszusprechen und versucht, unnauffällig und ohne größere Zwischenfälle ins Bad zu gelangen.

Das Überstreifen des Kondoms

Dauert immer zu lange und führt zu rapidem Abfall der Erotik. Weil: Das Ding muss aus irgendeiner Tasche oder Schublade und dann auch noch aus der Verpackung gefriemelt werden. Und wenn dann die Frau das Aufrollen des Kondoms nicht mit dem Mund beherrscht, beginnt ja erst der eigentliche Kampf mit diesem nützlichen, aber halt auch wahnsinnig ungeilen Gummiding.

Das unerotische Ausziehen

Dieses Gezerre an der Skinny Jeans, weil die einfach nicht über die Waden gehen will. Das Scheitern des Mannes an der scheinbar unüberwindbaren Hürde des BH-Verschlusses. Das Verheddern der Bluse in den Haaren. Oder der Moment, in dem man dem anderen in der Hektik aus Versehen eine runterhaut. Noch nie in Filmen gesehen, oder?