„Die Aktion soll Frauen ansprechen und sie darin bestärken, dass sie das Recht haben, sich Hilfe zu holen“, erklärt Daniela Stöveken. Mit dem einfachen Satz „Ist Luisa hier?“ können sie sich schnell und unkompliziert aus unangenehmen Situationen retten, ohne sich groß erklären zu müssen. „Es soll ein zusätzliches Angebot sein. Dass man in Notsituationen auch Freunde um Hilfe beten kann, fällt dadurch ja nicht weg.“ In Situationen, in denen man doch auf sich allein gestellt ist, sei es bei einem Date oder wenn man seine Gruppe, mit der man unterwegs ist, aus den Augen verloren hat, hilft die Frage nach Luisa.

Andrea Werthmüller, Daniela Stöveken und Gerlinde Gröger schulen das Thekenpersonal speziell für die Situationen. Im Thekenbereich liegen Leitfaden griffbereit für jeden Mitarbeiter.

Bislang machen dreißig Kneipen in Münster mit. Anfragen aus anderen Städten in Deutschland gibt es schon. Gegen eine Schutzgebühr kann das Layout des Plakats, das auf den Toiletten der Kneipen oder Discos hängen soll und das Konzept erklärt, übernommen werden.

