"Björn Höcke soll sich das mal anschauen"

Warum ist das Mahnmal in Berlin so wichtig für die deutsche Gesellschaft?

Die Erinnerungskultur ist für die Deutschen ein politischer Kompass. Es hilft Deutschland, auf der richtigen Seite der Geschichte zu bleiben und nicht das zu werden, was es nicht werden möchte. Ich selbst bin vielleicht zu alt dafür, weil ich mit fertigen Ansichten über den Holocaust und der israelischen Erinnerungskultur nach Deutschland gekommen bin.

Am Dienstag sprach Björn Höcke auf einer Veranstaltung der „Jungen Alternative“, der Jugendorganisation der AfD. Er faselte da von „dämlicher Bewältigungspolitik“ und nannte das Mahnmal in Berlin „ein Denkmal der Schande“. Findest du das schockierend?

Den Auftritt fand ich nicht wirklich überraschend oder schockierend. Höcke ist ein Neonazi. Natürlich empfindet er das Mahnmal als Schande. Die Wortwahl war auch nicht heftiger als bei anderen Reden von ihm. Das ist schließlich ein Pfad, den Höcke schon viele Jahre geht. Und es gibt viele AfD-Politiker, die diese Rhetorik nutzen.

Inwiefern berührt dich so etwas?

Wenn Neonazis dumme Sachen sagen, dann berührt mich das mittlerweile wenig. Es ist halt immer noch Björn Höcke. Es ist keine Meinung, auf die man sehr viel Wert legen sollte.

Würdest du mit Neonazis reden?

Ich würde nicht mit Neonazis reden, die den Holocaust leugnen. Das ist eben auch eine sehr persönliche Sache: Mit einem Neonazi zu diskutieren, für den Erinnerung eine Schande ist, nachdem ein großer Teil meiner Familie vergast wurde. Deshalb berührt es mich in dem Sinne natürlich schon.

Mit der AfD stehst du ja schon etwas länger auf Kriegsfuß, behandelst sie oft satirisch auf deiner Facebookseite.

Es wird endlich Zeit, dass Menschen erkennen, was die AfD wirklich will, vor allem die Menschen, die mit dem Gedanken spielen, die AfD zu wählen, sie aber nicht als Neonazis betrachten. Deshalb habe ich auch Angst davor, dass der Holocaust in Vergessenheit gerät. Denn recht vieles, was ich tue, ist ja auch ein bisschen dazu da, um diese Erinnerung aufrechtzuerhalten. Deshalb finde ich es wichtig, die Menschen zu sensibilisieren und nicht irgendwann zu sagen: Ich hab keinen Bock mehr, mich mit dem Holocaust zu beschäftigen.

Du bist Satiriker und Werbeprofi. Was sagst du zu dem Vorwurf: „Jetzt gib ihnen nicht noch mehr Aufmerksamkeit mit deiner Satire“?

Das ist falsch. Man darf da nicht wegschauen und schweigen. Solange die Partei im Rahmen des Gesetzes erlaubt ist, muss es auch Konsequenzen geben. Man kann Menschen nicht behandeln, als wären sie Vierjährige. Nicht darüber zu reden und zu erwarten, dass das Problem von alleine weg geht, funktioniert auch nicht. Das sieht man zum Beispiel bei den Rechtsextremen in Ostdeutschland: Man hat die Probleme dort jahrelang ignoriert. Das ist ja nicht erst seit gestern so. Man muss sich mit den dummen Inhalten der AfD auseinandersetzen.

Was willst du mit deinen Aktionen wie dem AfD-Adventskalender erreichen?

Meine These ist: Viele Leute, die die AfD wählen, glauben, dass die AfD keine nationalsozialistische Partei ist. Das ist für die irgendwie so ein Kompromiss: Eine Partei, die gegen das Establishment ist und Neonazis in ihren Reihen duldet. Der Adventskalender zum Beispiel war nicht nur Satire. Alles was ich geschrieben hab, kann ich auch belegen.

Meinst du, du erreichst diese Leute damit?

AfD-Wähler müssen nicht gut finden, was ich mache. Aber vielleicht sind sie im ersten Moment sauer und denken: Jetzt recherchiere ich mal ein bisschen. Dann schauen sie sich die Parteiprogramme an und merken, dass die Inhalte doch nicht so überzeugend sind, wie sie dachten. Vielleicht passiert dann etwas in ihren Köpfen und sie fangen an zu hinterfragen. Das ist natürlich ein langer Prozess. Man entscheidet so etwas für sich und nicht in einer langen Diskussion und auch nicht im Internet.

