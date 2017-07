"Die anderen Teams dachten am Anfang, wir seien nur so eine Partygruppe"

Wie kann man sich die Konkurrenz zwischen den Murmel-Teams vorstellen? Ist die hart?

Auf dem Platz schon. Man möchte so ein Spiel natürlich gewinnen. Man ärgert sich auch, wenn man kurz nicht konzentriert ist und eine Murmel daneben spielt. Trotzdem herrscht ein freundlicher Umgang zwischen den Vereinen. Weil wir im Gegensatz zu vielen Murmelmannschaften wir eine relativ junge Truppe sind, dachten die anderen Teams am Anfang, wir seien nur so eine Partygruppe. Aber als sie gemerkt haben, dass wir das sehr wohl ernst nehmen und auch noch Spaß beim Spielen haben, hatten wir sofort viele Freunde.

"In einer sehr schnapsigen Runde hat eine von uns gesagt: Hey, wir gründen einen Murmelverein!"

Wie kamst du denn zum Murmeln?

Das hängt mit unserer Vereinsgeschichte zusammen. Viele von uns sind miteinander verwandt. Meine Mutter und meine Schwester sind zum Beispiel dabei. Auch eine Schulfreundin meiner Mutter und deren Cousinen. Früher sind wir immer zusammen in den Urlaub gefahren. Und irgendwann waren wir so viele, dass wir gefragt wurden, ob wir ein Verein sind. Also haben wir nachgedacht, was für ein Verein wir denn sein könnten. In einer sehr schnapsigen Runde hat dann eine von uns gesagt: Hey, wir gründen einen Murmelverein! Danach haben wir gegoogelt, ob es so was überhaupt gibt. 2011 haben wir den Verein dann gegründet.