„Das ist die Hölle“

jetzt: Kevin-Prince, als du noch in der Jugendmannschaft gespielt hast, wurdest du bei Auswärtsspielen manchmal von den Eltern der gegnerischen Mannschaft bespuckt und rassistisch beleidigt. Was hat das mit dir gemacht?

Kevin-Prince Boateng: Als das die ersten Male passiert ist, war das für mich sehr emotional. Ich hatte nie das Glück, dass mein Papa bei Spielen dabei war, dass ich also eine ältere Person gehabt hätte, die mir hilft. Das haben dann manchmal die Eltern meiner Mitspieler versucht. Wenn ein Kind dich beleidigt, kannst du dir denken: Okay, das sagt der, weil er es irgendwo gehört hat. Aber wenn erwachsene Menschen das machen, tut das weh. Denn du weißt ganz genau, dass sie in diesem Moment einen sieben- oder achtjährigen Jungen aufs Tiefste verletzen wollen. Als ich jung war, habe ich immer versucht, das wegzudenken, zu unterdrücken. Ich habe viel geweint in der Zeit. Wirklich darüber gesprochen habe ich nie.

Du hast es geschluckt.

Klar. Das ist ja nicht nur einmal passiert, sondern öfter. Mit der Zeit wurde das Runterschlucken immer einfacher. Ich habe mich dann auf das Spiel konzentriert und wollte die Beleidigungen mit Toren heimzahlen. Ich hatte Mitspieler, die ebenfalls beleidigt wurden. Chinedu Ede zum Beispiel, der später auch Bundesliga-Profi geworden ist. Wir haben damals immer zusammengespielt und solche Vorfälle dann gemeinsam weggedacht.

Habt ihr untereinander darüber gesprochen?

Das schon. Meistens mit Tränen in den Augen. Einmal war er der Starke, einmal war ich der Starke, so ging das hin und her.

„Ich habe meine Kindheit hinterfragt, wer ich bin, woher ich komme, alles“

Wie haben deine Trainer damals reagiert?

Sie haben probiert, dazwischen zu gehen. Aber das war natürlich nicht einfach. Es kam ja meistens bei Auswärtsspielen vor, da waren nur wir und der Trainer am Platz, während bei der gegnerischen Mannschaft die Eltern da waren, vielleicht auch ein paar Fans. Die Trainer haben dann eher auf uns eingesprochen und gesagt: Das sind Idioten, nehmt euch das nicht zu Herzen.

Gibt es einen Vorfall aus der Zeit, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?

Das war ein Hallenturnier, als ich schon U-Nationalspieler war. Dort hat mir jemand zugerufen: „Für jedes Tor kriegst du eine Banane.“ In dem Moment habe ich mich nicht deutsch gefühlt. Habe meine Kindheit hinterfragt, wer ich bin, woher ich komme, alles. Dabei müsste ich doch eigentlich zu hundert Prozent deutsch sein, auch wenn ich eine andere Hautfarbe habe. Ich bin hier geboren, spreche die Sprache und habe zwanzig Jahre in Deutschland gelebt. Trotzdem haben mir solche Situationen damals das Gefühl genommen, das ich heute wieder habe: dass ich Deutscher bin, ebenso wie ich Ghanaer bin.

Wie hast du dir das wieder erarbeitet?

Das ist ein Werdegang, viele Erfahrungen, die man über die Jahre sammelt. Dabei hat es mir sehr geholfen, für die Nationalmannschaft von Ghana zu spielen.

Auch nach deiner Jugendzeit warst du immer wieder mit Rassismus im Fußball konfrontiert. Wo begegnet er dir heute?

In Zusammenhang mit meiner Person nicht mehr so oft, weil die Leute inzwischen wissen, wie ich zu dem Thema stehe. Aber es geht ja nicht nur um mich. Wenn ich höre, dass ein anderer Spieler rassistisch beleidigt wurde, will ich ihm helfen, weil ich ganz genau weiß, wie sich das anfühlt. Du bist ein gestandener Fußballprofi, Basketballprofi, egal welcher Sport, und hast geleistet, was nicht viele geleistet haben. Du müsstest also eigentlich die größte Anerkennung bekommen von den Menschen, die den Sport feiern. Aber es gibt nach wie vor Leute, die dich verurteilen, weil du eine andere Hautfarbe hast.

„Wenn mich jemand als ‚Scheiß-Schwarzer’ betitelt, ist das Rassismus“

Kommen diese Anfeindungen nur aus den Kurven?

Nein, natürlich gibt es die auch auf dem Platz. Viele sagen: Auf dem Platz ist alles erlaubt. Aber wenn mich jemand als „Scheiß-Schwarzer“ betitelt, ist das nicht erlaubt. Das ist Rassismus, Punkt. Trotzdem ist es mir schon passiert, dass Gegenspieler mich so genannt haben.

Auch in der Bundesliga?

In Deutschland, Italien, Spanien, es ist überall gleich: So wie es auf den Straßen passiert, passiert es auch in den Stadien. Manchmal sind es nur Blicke, an denen du erkennst, dass ein Mensch dich nicht mag, weil du anders aussiehst.

Wurdest du mal von einem Trainer benachteiligt, weil du schwarz bist?

Ich bin mir absolut sicher, dass es das gibt. Ich selbst habe das aber nie erlebt.

Lassen Anfeindungen nach, je mehr Erfolg man hat?

Vielleicht insofern, als dass die Leute es nicht mehr laut sagen. Aber Rassismus zeigt sich ja nicht nur, wenn dich jemand beschimpft. Er zeigt sich darin, wie jemand denkt, wie er lebt, wie er fühlt. Wie gesagt, manchmal kann ich das schon an Blicken erkennen. Das ist das Traurige: Man muss nicht mal was sagen.