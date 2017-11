Wenn ein Sportler ein Bein verliert

Ich stieg auf mein Motorrad und fuhr los. Auf einer Landstraße beschleunigte ich auf 80 Stundenkilometer, überholte zwei Autos, scherte wieder in die Fahrspur ein, bemerkte aber zu spät, wie ein Auto vor mir in eine Tankstelle abbiegen wollte. Ich bremste und wich dem Auto zwar aus, doch mein Hinterrad hob in die Luft ab und ich verlor die Kontrolle über mein Motorrad. Ich stürzte und rutschte bäuchlings zehn bis 15 Meter über die Straße und unter einer Leitplanke hindurch. Dabei prallte mein Bein an eine scharfe Kante in der Leitplanke und riss durch den starken Aufprall in der Mitte des Unterschenkels ab.

Ich weiß bis heute nicht genau, wie das passiert ist, weil alles so rasend schnell geschah. Nachher hat mir jemand gesagt, dass das Bein erst auf der Straße lag und es irgendwer später neben mich legte, so dass ich es sehen konnte. Anfangs spürte ich keine Schmerzen. Ich war geschockt und voller Adrenalin. Sobald ich mich bewegte, tat alles extrem weh.

Nach zehn Sekunden kam ein Helfer, der mein Lebensretter wurde. Eigentlich wollte Simon sein Auto betanken, als er plötzlich einen Knall hörte und er zu mir eilte. Er reagierte schnell und blockierte mit seinem Gürtel die Arterie im Bein, weil ich viel Blut verlor. Ich hatte Angst, durch den Blutverlust zu sterben. 'Das wird schon wieder', beschwichtigte er.

Doch ich resignierte schon, weil mir bewusst war, dass ich vielleicht meine größte Leidenschaft, den Sport, nie wieder ausüben werde. Bislang war es egal, welche Tages- oder Jahreszeit gerade war – stundenlang konnte ich 'sporteln', wie wir hier in Tirol sagen. Ob im Sommer im Schwimmbad oder im Winter auf der Skipiste. Mir kribbelten sprichwörtlich Arme und Beine, wenn ich mich zu wenig bewegt hatte. In mir war immer ein tiefer Drang, die Probleme des Lebens wegzulaufen oder sich mit meinem Körper gegen sie zu stemmen. Nein, ein Leben ohne Sport war für mich nicht denkbar. All diese Gedanken rauschten damals durch meinen Kopf. Die Gedanken, meine größte Leidenschaft zu verlieren.

Der Arzt im Krankenhaus nahm mir jegliche Hoffnung, das Bein zu behalten

Ich wollte es nicht wahrhaben, als ich da auf der Straße lag. Ich habe mir eingeredet, ich träume etwas Schreckliches. An meinem Oberkörper fehlte mir nichts. Am linken Bein spürte ich auch Schmerzen. Dort ist mein Schuh durch das Rutschen vorne aufgerissen. Dadurch habe ich an dem heilen linken Bein einen Zeh verloren. Mein rechter Oberschenkel war gebrochen und mein ganzer Körper war mit Schürfwunden übersät. Meine Mutter hatte mir vorher geraten, wenigstens die lange Sporthose anzuziehen, was ich dann auch getan hatte. Ursprünglich wollte ich eine Short anziehen. Ich schätze, meine Motorradhose aus Leder hätte zwar die zahlreichen Abschürfungen verhindert, trotzdem hätte ich auch damit mein Bein verloren. Es war komplett abgetrennt, da hätte die Hose nicht mehr viel retten können.