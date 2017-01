Ist es okay, tote Schauspieler in Filmen digital wiederzubeleben?

Eine der am meisten diskutierten Szenen im neuen Star-Wars-Ableger ″Rogue One″ wirkt zunächst ganz unscheinbar: Schurke Orson Krennic (Ben Mendelsohn) betritt die Aussichtsplattform des Todessterns und tritt von hinten an einen Mann in klassischer imperialer Uniform heran. Treue Fans wissen: Der hagere Mann, der durch das Fenster ins All hinausblickt und es nicht für nötig erachtet, sich seinem Gesprächspartner zuzuwenden, ist Grand Moff Tarkin. „Rogue One“ spielt zeitlich vor dem Ur-Star Wars, Tarkins Auftritt ergibt also durchaus Sinn. Allerdings ist Tarkin-Darsteller Peter Cushing bereits 1994 verstorben. Trotzdem dreht sich der Mann am Fenster plötzlich zur Kamera um und beginnt zu sprechen. Es ist: Peter Cushing.

Natürlich ist es nicht wirklich Peter Cushing, es ist aber auch kein reines Body Double. Was Disney und die Tricktechniker von Industrial Light and Magic dem Publikum in ″Rogue One″ präsentieren, ist ein einziger großer Effekt. Als Körper- und Stimm-Double für Tarkin diente der Brite Guy Henry, bekannt als Todesser Pius Thicknese aus den Harry-Potter-Filmen. In der Post-Produktion wurde Henrys Gesicht dann digital durch das von Peter Cushing ersetzt.