Diese Studenten bauen ihr eigenes Wohnheim

Trotzdem soll nicht alles heute im Planungsausschuss entschieden werden. Welche Veranstaltungen im Wohnheim abgehalten werden, welche Regeln gelten, ja letztendlich wie man zusammenleben möchte, sollen die Bewohner in Zukunft basisdemokratisch selbst entscheiden. „Es wird ja auch immer kleinteiliger mit der Zeit. Am Anfang haben wir über die verschiedenen Entwürfe geredet, da waren wir auch nicht immer einer Meinung, aber wir haben dazu gelernt – was ist realistisch, was ist finanzierbar – und man nähert sich langsam an“, sagt Studentin Margarete. Dafür hat die Projektgruppe eine Beschlussform gefunden, die sie selbst basisdemokratisch nennt, die aber durchaus Züge einer parlamentarischen Ausschussarbeit hat. Nicolai beschreibt das so: „In der großen Runde sprechen wir nicht über alle Details. Wir gliedern das dann aus in unsere AGs.“ Soll heißen: Mit Detailfragen wie dem Regenwasser oder Lüftungsanlagen befassen sich dann doch nicht alle. Am Ende einer Sitzung darf jedoch wieder die Gruppe über „relevante Punkte“ entscheiden. Nicolai erklärt: „Wir wissen alle, dass wir am Ende auch pragmatisch sein müssen und uns nicht mit den kleinsten Geschmacksfragen aufhalten können.“ Und im Pragmatismus findet jeder Idealismus bekanntlich seine Grenzen.

Basisdemokratie und Selbstverwaltung sind idealistische Ziele und aufwendig. Die Planer des Collegium Academicum haben sich dank ihrer gemeinsamen Wertebasis für die Idee aufgeopfert. Die große Frage ist und bleibt aber: Wie viele Studierenden wollen das? Will ein Student nicht einfach „nur“ wohnen, auch wenn es dann etwas teurer ist? Wer findet in seinem Studium genug Zeit, um sich einen Schreibtisch zu fräsen oder ein Tutorium in der Aula des Collegium Academicum zu planen?