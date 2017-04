Der zweite Rausch

Nach dem Suff habe ich nicht nur Hunger. Es ist mehr wie eine T-Rex-hafte Fresslust. Ich will Fett, Salz, Zucker und noch mehr Fett. Am liebsten gleichzeitig. Meine Reserven sind verbraucht, vom Tanzen, vom Nachhauseweg, vom lange Wachbleiben. Es ist das Recht jedes heimkehrenden Betrunkenen, sich das zu holen, was ihm der Alkohol in den letzten Stunden in flüssiger Form ersetzt hat: eine ordentliche Mahlzeit.

Ordentlich heißt in dem Fall: die vier bis achtfache Tagesdosis Kalorien. Denn am Küchentisch ist es, als wäre ich nicht nur ein paar Stunden durch die Nacht gestreift, sondern nach Wochen aus der Wüste zurück. Die Suffmahlzeit ist grenzenlos. Alles ist erlaubt. Alles ist nötig. Und alles schmeckt. Die Sinne feiern ihre Rückkehr mit einer Synapsenparty. Wer im Halbsuff isst, der isst endlich mal richtig: wach und gleichzeitig absolut berauscht. Pfannkuchen, Spiegelei, Pommes, Dosenravioli: Es sind die einfachen Dinge, die in diesem Zustand jedem Sternemenü ihre fettigen Stinkefinger zeigen. Ganz ehrlich, hat jemals irgendwas so geil geschmeckt, wie jetzt?

Eine Suffmahlzeit ist eben mehr, als nur Genuss. Für Ernüchternde ist sie oft auch Lebensretter. Wem sich von zu viel Mische auf den letzten Metern der Magen umdreht, dem reicht die Currywurst gerade noch rechtzeitig die Hand. „Last night a Döner saved my life“ – genau so fühlt es sich an. Am Morgen (der oft Nachmittag heißt) tritt man in die Küche, auf dem Tisch noch die Überreste der Fressattacke. Ungespülte Pfannen und Ketchupflecken. War da was? Der Genuss flackert auf, kurz und heftig wie Schmerz. Wer dann in die Brötchentüte greift und zubeißt, wird bitter enttäuscht. Die Brötchen, in der Erinnerung warm und frisch, sind trocken und pappig. Der Zauber ist flüchtig.

Die Suffmahlzeit bleibt oft die einzig kalkulierbare Konstante des Abends

Vielleicht will unser Hirn, dass wir im Halbrausch alles lecker finden. Kohlenhydrate, Fett und Salz werden vom Körper nach Alkoholkonsum tatsächlich dringend benötigt. So dringend, dass es Essen zu einer fast religiösen Erfahrung macht. Nach einer durchzechten Nacht mit geschlossenen Augen in einen Burger beißen, das hat schon bisschen was von Wiedergeburt.

Das Seltsame ist, dass kaum einer darüber spricht. Dabei hat jedes Land seine eigene Formel: Cheesy Chips in England, Tacos in Mexiko, Ramen in Japan, Döner überall. Doch nur verwaiste Pfannen und Plastikgabeln erzählen am Morgen danach vom zweiten Rausch der Nacht. Vielleicht sollten wir, statt nur Feierandekdoten auszutauschen, in Zukunft auch mal über Suffessen sinnieren: „Boah, weißt du noch, die Leberkässemmel nach Rajas Party? Die mit den kleinen, karamellisierten Zwiebelchen?“ Ich glaube, es träte auf alle Gesichter ein glückliches, entrücktes Lächeln. Dann wäre auch völlig egal, ob Rajas Party der Rave des Jahrhunderts war – oder eher Engtanz mit Licht an.

Dafür liebe ich die Suffmahlzeit besonders: Weil sie oft die einzig kalkulierbare Konstante des Abends bleibt. Alkohol kann Spaß machen, muss aber nicht. Die postalkoholische Mahlzeit bringt es stattdessen immer. Und das gibt mir Sicherheit. Die lang ersehnte Party kann noch so scheiße laufen, am Ende wartet das 39-Cent-Knoblauchbaguette aus dem WG-Ofen. Und so ist Suffessen auch eine Art Versöhnung mit der Welt. Es tätschelt dem Feiernden noch mal liebevoll den Kopf, bevor er erschöpft auf die Kissen sinkt. Es signalisiert: Alles ist gut. Die Nacht ist vorbei. Jetzt stärk dich. Und dann geh verdammt noch mal ins Bett.

