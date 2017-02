Trump-Wähler bereuen öffentlich ihre Wahl-Entscheidung

Aber auch bei der Suche nach der früheren Unterstützung fällt wieder auf: Die Gründe der Amerikaner, für Trump zu stimmen, waren so vielfältig wie die Gründe, sich nun von ihm abzuwenden. Viele der von @Trump_Regrets retweeteten User waren nie glühende Trump-Unterstützer. Sie haben ihn gewählt, weil sie immer republikanisch wählen. Weil sie gegen Hillary Clinton stimmen wollten. Weil sie auf ein einziges seine Wahlversprechen fixiert waren (zum Beispiel die Abschaffung von Obamacare). Und sehr viele haben nicht daran geglaubt, dass er all seine Drohungen wahr machen wird – das sei doch alles nur „Rhetorik“.

Die Regret-Tweets zeigen, dass nicht alle Trump-Wähler eingefleischte Rassisten und Sexisten waren und sind

Das alles entschuldigt nichts. Trumps Wähler haben ihn zum Präsidenten gemacht und haben darum mit zu verantworten, was gerade in den USA passiert. Aber es zeigt auch wieder, dass nicht alle seiner Wähler eingefleischte Rassisten und Sexisten waren und sind – und das macht Hoffnung. Auch Erica Baguma hat das Kuratieren der Regret-Tweets optimistische gestimmt. „I found that the population is a lot more diverse than I expected“, zitiert CBC sie. „I really didn't have a good picture of why people were voting for him, and so of course that was part of why I started it. Because I'd never met a Trump supporter. And a lot of his supporters really had good intentions.“

Das Traurige an der Regret-Sammlung ist allerdings, dass die Reuigen zum Teil sehr hart angegangen und beschimpft werden. Eine Nutzerin namens Felicia Moreno zum Beispiel twitterte gestern: