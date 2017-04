2500 Euro brutto für die Tierärztin

Der Weg

Ich war ein typisches kleines Mädchen das sagte: „Ich will Tierärztin werden“. Weil man als Kind die Vorstellung hat, dass man dann ganz viele Tiere hat, die man liebhaben und kuscheln kann. Der Wunsch hat sich nie geändert. Immer, wenn irgendwo etwas gekreucht oder gefleucht ist, musste ich das anfassen. Sei es die Eidechse in Kroatien im Urlaub, die ich mit nach Hause nehmen wollte, oder die Maus im Garten. Alle Praktika, die man in der Schule machen muss, habe ich bei Tierärzten gemacht. In der Biologie-AG war ich natürlich auch.

Die Faszination für Vögel stammt aus der Kindheit. Ich hatte einen blauen Wellensittich namens „Sam“. Er wurde alleine gehalten, was natürlich aus heutiger Sicht vollkommen falsch ist. Sam wurde ca. zehn Jahre alt. Das war "mein" Haustier, der war unfassbar toll. Er hat immer mit einem Glöckchen gespielt und das hat er über den Boden gezerrt. Eines Tages kam meine Mutter mit dem Wäschekorb in der Hand in mein Zimmer und hat ihn nicht gesehen. Dann war er leider tot. Normalerweise erzählt man Kindern dann ja so etwas wie: „Der Sam ist weggeflogen", aber meine Mutter hat mich damals direkt gerufen. Vielleicht war das auch der Auslöser für meinen Berufswunsch damals, dass ich ihm gerne geholfen hätte und Tieren generell helfen will.

Das Studium war dann erst sehr theoretisch. Die ersten vier Semester macht man bis auf die Anatomie nur Sachen wie Biologie, Chemie, Statistik und Physik. Das ist ziemlich langweilig und anstrengend. Man hat die ersten vier Semester kein lebendiges Tier zu Gesicht bekommen, außer, wenn sich mal eine Fliege in den Hörsaal verirrt hat. Ich dachte mir: „Meine Güte, wann fängt das denn mal richtig an mit Tiermedizin?“ Stattdessen hatte ich Botanik und lernte, wie man Giftpflanzen auseinanderhält.

Danach wurde es spannender, man geht in die klinischen Fächer und bekommt endlich Praxiserfahrung. Man lernt, wie man die Tiere am besten festhält, wie man bei Tieren Spritzen ansetzen kann, wie man eine gynäkologische Untersuchung durchführt, Fieber misst etc. Ab dann macht es wirklich Spaß.

Die Realität

Ich arbeite ja an einer der fünf Veterinäruniversitätskliniken in Deutschland. Bei einer Tierarztpraxis ist das vielleicht anders, aber bei mir beginnt ein normaler Tag um 08:15 Uhr mit der Visite. Da sprechen wir die Patienten vom letzten Tag durch. Wir hatten zuletzt viele Check-Up-Patienten, das ist ähnlich wie die Vorsorgeuntersuchungen beim Menschen, wo Blutbilder und Röntgenaufnahmen gemacht und kontrolliert werden. Dann hatten wir eine Operation an einer Schildkröte mit Legenot, das heißt sie hat versucht Eier zu legen, aber nicht alle herausbekommen. Der Schildkröte geht es nach einer Operation wieder gut.

In den Sprechstunden kommt dann alles Mögliche: der Wellensittich, der sich den Flügel gebrochen hat, ein Papagei mit Erbrechen, die Schildkröte mit Schnupfen. Zwischendurch kommen eventuell Notfallpatienten dazwischen, da kann es dann auch mal hektisch werden. In unserer Klinik gibt es verschiedene Abteilungen: wir haben die Poliklinik, in die Patienten kommen und stationär aufgenommen werden können, wir haben ein Labor, in dem wir Sektionen durchführen und Proben bearbeiten und den Geflügelgesundheitsdienst mit der Betreuung von Nutzgeflügel.