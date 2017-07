Bis zu 4000 Euro brutto für den BMX-Judge

Auch wichtig ist Abwechslung: Variieren die Fahrer mit ihren Tricks innerhalb ihres Runs und zeigen sie, dass sie mehrere Variationen desselben Tricks beherrschen? Bringen sie im zweiten Run eine andere Trick-Kombination als im ersten? Wer zwei Mal das Gleiche zeigt, bekommt dafür im zweiten Run Abzüge. Als Head Judge bin ich derjenige, der die anderen Judges überwacht. Ich sehe, welche Punktzahlen die anderen abgeben und kann dann eingreifen, wenn ich eine außergewöhnliche Abweichung beobachte.

Der Druck

Natürlich ist da auch eine Menge Druck. Die Events werden mittlerweile meistens live übertragen, im Fernsehen oder über Webcasts. Das heißt, dass du schnell sein musst, denn das ist natürlich alles durchgetaktet, damit es keine Pausen gibt und für die Zuschauer die Spannung erhalten bleibt. Nach einem Run hast du 30 bis 45 Sekunden Zeit, bis die Wertung rausgehen muss. Man muss also sehr konzentriert und fokussiert und in der Lage sein, Dinge sehr schnell aufzunehmen, zu verarbeiten und ohne Zögern Entscheidungen zu treffen. So ein Run dauert ja manchmal nicht mal eine Minute, in der aber zehn Tricks oder so gezeigt werden.

Manchmal sind Fahrer von unseren Entscheidungen natürlich angepisst und fühlen sich ungerecht bewertet. Es geht für sie ja manchmal auch um viel Preisgeld. Aber wir machen unsere Entscheidungen transparent, und meistens kann man den Leuten, die sich beschweren, ganz gut erklären, wie die Bewertungen zustande kommen. Da hilft es sicher auch, dass wir uns alle gut kennen und uns gut verstehen. Ich komme insgesamt gut damit zurecht, auch Urteile zu fällen, die einigen nicht gefallen. Man muss sich als Judge einfach sehr sicher sein, was man tut und braucht Selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigene Entscheidungskompetenz. Dafür ist auch die immer weiter wachsende Professionalisierung gut: Früher waren die Judges manchmal irgendwelche Freunde der Fahrer, die grade zufällig auch da waren. Heute legen die Event-Organisatoren viel Wert auf gute Judges und investieren dafür auch das nötige Geld, um gute Leute zu bezahlen.

Die Atmosphäre

Ich mag den Job, auch wenn er bisweilen stressig ist. Du hast den besten Platz bei den Events und kannst alles sehen und dir die Show anschauen. Ich mag generell die Atmosphäre: Man kann viel reisen, ist auf Events, wo Leute ihrem Sport nachgehen und die Szene sich trifft und gemeinsam Spaß hat. Die meisten Leute, mit denen ich zu tun habe, sind auch meine Freunde und haben einen ähnlichen Lebensstil. Ich wäre nicht der Typ für einen Nine-to-Five-Job. Ich habe das mal versucht – hat genau zwei Monate lang funktioniert.

Der Weg

Das erste Mal habe ich 2005 in Kanada als Judge gearbeitet. Ich war BMX-Profi und war dort für einen Contest angemeldet, verletzte mich aber kurz vorher. Und dann fragten sie mich, ob ich nicht judgen wollte. Ich hatte den Flug ja schon gebucht. Das war mein erster Judging-Job.

Wirklich los ging es dann ein paar Jahre später: Ich arbeitete als Judge bei einem größeren Mountainbike-Event und bekam daraufhin mehr und mehr Anfragen, machte da wieder einen guten Job und bekam einen guten Ruf.

Während dieser Zeit verlagerte sich mein Arbeitsschwerpunkt ohnehin: Ich fuhr noch professionell BMX, hatte aber begonnen, für Contests Kurse und Rampen zu designen und zu bauen. Dadurch hatte ich weniger Zeit für Training und machte mein Geld mehr und mehr mit dem Bauen von Kursen und der Arbeit als Kampfrichter.