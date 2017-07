Zwischen 300 und 1000 Euro netto für die Tänzerin

Wie ich da hingekommen bin

Meine klassische Ballettausbildung habe ich erst mit 14 Jahren begonnen. Was untypisch ist. Fürs Tanzen wird man geboren, beginnt oft mit sechs Jahren schon seine klassische Ausbildung. Trotz viermal in der Woche Training habe ich mein Abitur abgeschlossen. Eine berufliche Alternative gab es für mich nie. Ich glaube, anders funktioniert ein Künstlerleben auch nicht. Während meines Studiums an der Londoner Company Dance School wurde es für mich erstrebenswerter, mein eigenes Ding zu machen, als im Haifischbecken um schlecht bezahlte Jobs zu ringen. Als mir die London Contemporary Dance School also einen voll-finanzierten Master anbot, lehnte ich ab, packte meinen Koffer und zog nach Berlin. Ich hatte das rasante Schulleben und die Tanzindustrie satt. Ich wollte nicht unter enormen Zeitdruck eine Tour planen müssen und mir stattdessen Zeit für Recherche und Projekte nehmen. Um wirklich kreativ arbeiten zu können.

Vier Jahre später bereue ich nichts. Wie erwartet, durchlebte ich harte Zeiten, in denen ich mir am Monatsende ganz genau überlegen musste, was in den Einkaufswagen kommt. Schließlich gründete ich ein Kollektiv aus neun Tänzern, mit denen ich ein Studio eingerichtet habe. Über die Organisation “artisania” sind wir weltweit mit Tänzern verschiedenster Professur und Stilen vernetzt; unsere Projekte sind sehr international. Ich bin sehr stolz auf das, was ich mir in Berlin aufgebaut habe.