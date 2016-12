„Klingt kitschig, aber: Man gibt dem Patienten sein Lächeln zurück“

Der Weg

"Jeder spricht dich plötzlich mit Frau Doktor an. Die Patienten interessiert da nicht, ob ich eine Doktorarbeit geschrieben habe oder nicht. Für mich ist es aber dennoch wichtig. Ich habe die Doktorarbeit schon während meines Studiums angefangen und sitze jetzt neben der Arbeit immer noch dran. Aber das ist bald geschafft. Für uns Mediziner ist diese Doktorarbeit einfach sehr mühsam, weil wir in unserem gesamten Studium nie eine Hausarbeit oder ähnliches schreiben mussten und es eben auch im Beruf später nicht brauchen. Das Zahnmedizin-Studium ist eher sehr praxisorientiert und das find ich auch echt gut: Du bekommst sehr gut vermittelt, was du später auch im Job machen musst. Erst hat man viele Praxiskurse und Pflichtpraktika und ab dem siebten Semester arbeitet man sogar schon direkt am Patienten und behandelt.

Aber man muss sich im Klaren darüber sein, dass man kein typisches Studentenleben hat. Der Studiengang ist sehr verschult, man hat fast immer Anwesenheitspflicht und viel Verantwortung gleich von Anfang an. Man konnte bei gutem Wetter nicht wie andere Studenten sagen, ich gehe jetzt nicht in die Vorlesung, sondern lege mich in den Park. Das hat schon genervt. Aber man hätte sich auch eher ins eigene Fleisch geschnitten, weil man in den praktischen Kursen in einer bestimmten Zeit mit den Arbeiten fertig werden musste. Und später in den Patientenkursen musste man sowieso da sein, weil die Patienten nur für uns einbestellt wurden. Wir hatten sogar in den Semesterferien Pflichtkurse. Dadurch waren die Ferien oft so zerstückelt und man konnte eigentlich nie eine längere große Reise machen. Wenn ich das jetzt selbst so höre, klingt das alles echt mega anstrengend – also von der Stressbelastung her war es das auch – aber es hat auch voll Spaß gemacht. Das darf man nicht vergessen. Es war immer super spannend, weil man in den Praktika immer sehr viel gesehen und gelernt hat. Ich würde es auf jeden Fall wieder studieren, wenn ich noch mal die Wahl hätte."