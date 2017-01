Wie Donald Trump dem Feminismus einen Gefallen tut

Am 21. Januar 2017 demonstrierten Frauen überall auf der Welt: In Washington waren es Hunderttausende, die beim "Women's March" gegen Donald Trumps sexistisches Weltbild ein Zeichen setzten. Aber auch in Frankfurt, München und Berlin gingen die Frauen auf die Straße, um gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu demonstrieren.

Eigentlich ist der Begriff "Women's March" aber gar nicht korrekt, denn: Unter den Demonstranten waren auch zahlreiche Männer. Männer, die Plakate hielten mit Sprüchen wie "I’m with her" "Empathy Gaps are socially irresponsible" oder, ein wenig ironisch, "I love nasty women". Bei der Hauptveranstaltung in Washington sprach der US-amerikanische Filmregisseur und Autor Michael Moore, auch der Schauspieler Jake Gyllenhaal mischte sich gemeinsam mit seiner Schwester Maggie Gyllenhaal unter die Demonstranten.

Auch beim "Women’s March" in München waren unter den 1200 Demonstranten etwa 30 bis 40 Prozent Männer, so schätzen die Organisatoren. Zwei von ihnen sind Dennis O’Donohue aus Chicago und Brian Flesner aus New York City. Sie sind überzeugt: Die Wahl Trumps zeigt, dass Diskriminierung jeden etwas angeht.