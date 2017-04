Wie lebt es sich in einer Diktatur?

Ihr seid ja alle sehr unterschiedliche Charaktere. Hättet ihr euch in der Realität auch angefreundet?

Ich glaube nicht, dass wir uns unvoreingenommen gegenübergestanden hätten. Chihan, einer der anderen Teilnehmer, ist zum Beispiel sehr traditionell und konservativ. Er wäre mir vermutlich nicht so offen gegenübergetreten, wie in diesem Experiment. Und ich hätte ihn wahrscheinlich auch viel zu schnell verurteilt und einfach angenommen, dass er ein intoleranter Mensch ist. Jemand, der meinen Lebensstil nicht akzeptieren würde. In dem Experiment mussten wir uns von den ganzen Vorurteilen freimachen. So sind wir zu einer tollen Gemeinschaft geworden. Ich glaube, wir haben daraus alle was mitgenommen.

"Wir haben ständig darüber diskutiert, ob wir rebellieren oder uns doch lieber an die Regeln halten sollen"

Dein Besitz im Experiment war überschaubar: Zahnbürste, Duschgel, Uniform. Wie ist das, wenn es auf Bedürfnisse keine Antworten mehr gibt?

Dieses „Gleichsein“ ist schlimm! Man wird verrückt! Zum Ende hin haben wir Kugelschreiber aus dem Prüfungsraum geklaut, die Plakate in den Zimmern abgerissen und darauf rumgemalt. Das war sehr befreiend! Dass man mal was Eigenes hatte. Oder, wenn wir mal irgend etwas anders gemacht haben, um von diesem „Gleichsein“ wegzukommen. Wie den obersten Knopf vom Hemd aufzulassen, dann fühlt sich das im ersten Moment gut an. Im Zweiten wurden wir dafür aber bestraft. Wenn man das auf die Realität überträgt, ist das natürlich alles viel schlimmer! Dass Menschen nie eine Wahl hatten, weil es einfach keine Antworten gibt. Ich glaube, jeder Mensch hat Bedürfnisse – und jeder Mensch sollte Bedürfnisse haben dürfen!

Ist euch nie in den Sinn gekommen auszubrechen oder die Diktatur zu sabotieren?

Wir haben ständig darüber diskutiert, ob wir rebellieren oder uns doch lieber an die Regeln halten sollen. Wir haben rumphilosophiert: Wenn wir uns einstimmig gegen eine Diktatur entscheiden, kommen wir dann in eine Anarchie? Oder in eine Demokratie? Das waren die Fragen, die wir uns gestellt haben. Irgendwann haben wir sogar mal nach einem Ausgang gesucht – natürlich vergeblich!

Was ist dir durch das Experiment bewusst geworden?

Wie einfach es ist eine Gruppendynamik zu beeinflussen. Unruhen zu stiften, Intrigen zu spinnen – eine Gemeinschaft auseinanderzubringen. Eine wirklich gut funktionierende Gesellschaft zu zerbrechen. Wenn man mich jetzt fragt, kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht so schwer ist, eine Diktatur zu etablieren. Und wie wichtig und besonders Grundrechte wie die Persönlichkeitsentfaltung und Versammlungsfreiheit sind. Ich habe das richtig zu schätzen gelernt!

Würdest du das noch mal machen?

Sofort. Es war ein bisschen wie eine Therapie für mich. Ich habe viel über mich selbst gelernt. Außerdem hat sich meine grobe Vorstellung von einer Diktatur etwas erweitert. Darüber wie schlimm eine Diktatur ist!

Glaubst du, dass Menschen Diktatoren Kim Jong Un wirklich verehren können, wie die nordkoreanische Propaganda ständig behauptet?

Ich glaube, dass Menschen in solchen Ländern gleichgeschaltet werden. Sie haben keine Wahl. Stecken in einer Art Korsett und sind enormen Druck ausgesetzt. Haben Angst. Auf diesem Hintergrund verehren sie ihn vielleicht.