Zehn Sätze, die man nicht mehr hören kann, wenn man mit einem Muslim zusammen ist

Ja, ich gebe es zu: Ich bin eine von den tollen deutschen Frauen, die den deutschen Männern von einem Muslimen weggeschnappt wurde. Große Schande, ich weiß. Aber keine Angst, dafür werde ich jeden Tag bestraft. Und zwar mit furchtbar blöden Sätzen über die Religion meines Mannes.

1. Trägst du jetzt bald Kopftuch?

Diese Frage hat den ersten Platz wirklich zu 100 Prozent verdient! Denn was ich auf meinem Kopf trage oder nicht trage, scheint für alle auf einmal wahnsinnig interessant zu sein. Selbst in einem Bewerbungsgespräch wurde ich mal danach gefragt, nachdem rauskam, dass ich mit einem Muslim verheiratet bin (das kommt davon, wenn man auch noch den Nachnamen annimmt). Die Antwort ist ganz einfach: nein. Aber was wäre eigentlich, wenn doch? Was würdet ihr dann machen? Hinter vorgehaltener Hand über meine Unterdrückung tuscheln?