Wer Wein mitbringt, will Bier trinken

Der Grundstein dafür wird meist schon bei der Party-Einladung gelegt. Denn in solchen Einladungen – ja, auch in unserer – steht ja oft so etwas wie „ein Grundstock an Getränken ist vorhanden“ und „wer möchte, kann gerne noch etwas zu trinken mitbringen.“ Es gibt drei Gründe, warum man das da reinschreibt: 1. Weil man fürchtet, dass mehr Leute kommen könnten als man erwartet hatte und dass dann die Vorräte nicht reichen – und schlimmer als eine Party, zu der keiner kommt, ist eine Party, zu der sehr viele Menschen kommen und dann gehen die Getränke aus. 2. Weil man möchte, dass die Gäste glücklich trinken, also im besten Falle etwas, was sie wirklich gerne mögen. 3. Weil man darauf hofft, dass ein paar Leute fancy Getränkeideen haben und zwei Flaschen mitbringen, aus denen man mit Eis und Zitrone den einen Longdrink mixen kann, über den am nächsten Morgen beim Frühstück alle sprechen. Weil er so gut geschmeckt oder so schreckliche Kopfschmerzen gemacht hat, je nachdem.

Eigentlich wissen das alle. Denn jeder Partygast war schon mal Partygastgeber und hat es genauso gemacht. Aber sobald man Gast ist, scheint die Erinnerung daran auf einmal ausgelöscht zu sein und man interpretiert das „ihr könnt, wenn ihr wollt, ihr müsst aber nicht“-Angebot als: „Besser nicht mit leeren Händen kommen, das sieht immer doof aus und fühlt sich noch doofer an.“ Man will unbedingt eine Art „Gastgeschenk“ dabei haben, wenn man durch die Tür tritt. Es ist die Aussicht auf diesen einen, bei jeder Party unvermeidlichen und immer etwas unangenehmen Moment, in dem sich Gastgeber und Gast in der Tür gegenüberstehen – der Gast noch mit der stillen Draußenwelt und der Gastgeber mit der aufgeheizten Partywelt im Rücken – die später dafür sorgen wird, dass aus der WG-Küche ein Weinkeller wird.