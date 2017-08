"Man sagt, er habe magische Kräfte"

In diesen vermeintlichen Superkräften lauert also wieder einmal die erste Zündschnur der Bombe Alkoholismus. Wäre man betrunken nicht irgendwie ein besserer Mensch, vielleicht sogar einer mit einer spektakulären Spezialfähigkeit, wäre der Kater deutlich sinnloser. Heldengeschichten machen nur Spaß, wenn jemand etwas Unwahrscheinliches vollbracht hat. Etwas, das man sich am nächsten Tag partout nicht mehr vorstellen kann. Im Gegenteil: Am Katertag fühlt man sich wie Superman nach einer Überdosis Kryptonit. Also absolut nicht superheldig, sondern bösewichtig.

In dem alten Werbespot fliegt übrigens ein Adler mit einer Flasche Spirituose über ein mystisches Gebirge. Seine Superkraft scheint zu sein, in seinem Schnabel ausgerechnet eine Flasche Gift zu transportieren, direkt zum Fernsehzuschauer. Mehr muss man eigentlich nicht mehr sagen.