Warum Wodka-Soda mein Drink fürs Leben ist

Doch dann drückte mir auf einer Party irgendwann jemand einen Wodka-Soda in die Hand. Und, was soll ich sagen? Es blieb nicht bei einem One-Night-Stand. Das mit mir und dem Wodka-Soda, das wurde was Ernstes.

Die alten Techtelmechtel mit Whiskey-Sour, Wodka-Bull oder Gin-Tonic sind vergessen

Ein Wodka-Soda-Rausch ist nett zu dir. Er überrascht dich nicht plötzlich, sondern klopft an und stellt sich vor. Dafür bleibt er aber auch länger und lässt dich, bei entsprechender Pflege, die ganze Nacht nicht im Stich. Wodka-Soda lässt dich tanzen so lange, so ausgelassen und so viel wie zu willst. Er beschert dir kein flaues Gefühl in der Magengegend. Da ist kein bappig-süßer Geschmack im Mund, den man sofort mit einem Kaugummi bekämpfen will. Keine klebrigen Hände, wenn man zwangsläufig auf dem Rückweg von der Bar die Hälfte verschüttet. Dafür prickelndes Wasser auf der Zunge und erfrischende Limette, die den Geschmack des Wodkas übertüncht. Das Bier zwischendurch gegen Durst wird durch Wodka-Soda überflüssig. Auch das schlechte Gewissen weil man Unmengen Mist in sich reingeschüttet hat, wird ganz klein. Und das Beste: Kein Kater mehr. Keine Kopfschmerzen, kein Schwindel, keine Übelkeit – zumindest wenn man in einigermaßen moderaten Mengen trinkt. Wodka-Soda ist ein treuer Freund – und meine erste Drink-Beziehung, die sich nach „für immer“ anfühlt. Die alten Techtelmechtel mit Whiskey-Sour, Wodka-Bull oder Gin-Tonic sind vergessen.

Man muss sich einiges anhören, wenn man einen Wodka-Soda bestellt. Kommentare wie: „Du bist wohl auf Diät!?“ oder „Jetzt mach dich doch mal locker, von einem Cuba-Libre wirst du schon nicht dick!“ zum Beispiel. Wie oft ich schon erklärt habe, dass mir das tatsächlich schmeckt, dass ich keine Kalorien zähle und Wodka-Soda nicht nur aus Gründen der Hipness trinke – keine Ahnung. An spöttische oder sogar mitleidige Blicke muss man sich auch gewöhnen. Allerdings: So kann ich neue Bar-Bekanntschaften auch gleich filtern. In solche, die dumme Sprüche machen und diejenigen, denen es einfach egal ist, was ich trinke.

Wer durchhält und einfach weiterbestellt wird aber belohnt. Spätestens am nächsten Tag, wenn die Banausen leiden, während man selbst schon wieder im Biergarten sitzt. Das ist übrigens der einzige Ort, an dem Wodka Soda echt gar nicht geht.

