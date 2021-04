Hilfe, ich werde unfreiwillig zum Craft Beer-Trottel!

Ich weiß noch sehr gut, wie mein bester Freund mir erzählte, er habe das perfekte Geburtstagsgeschenk für seine Freundin gefunden: ein gemeinsamer Besuch in einem Weinseminar. Zusammen mit anderen Pärchen würden sie an Stehtischen in einer Weinbar von einem gemütlichen Endfünfziger mit dominantem Riechkolben in die interessante Welt der Weinkunde eingeführt werden. Dazu gebe es sieben verschiedene rote und weiße Weine, köstliche Knabbereien und am Ende wüssten die Teilnehmer, welcher Wein zu welchem Anlass passe.