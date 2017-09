Oans, zwoa, g'suffa!

Umso ignoranter, da der bayrisch inszenierte Massenrausch doch weltweit gefeiert wird. Längst ist das Oktoberfest ein Exportschlager, mit Kopien in Qingdao (China, 3 Mio. Besucher), Cincinnati (USA, 500.000 Besucher) oder ausgerechnet Hannover (900.000 Besucher). Wenig überraschend, dass nicht das Brauchtum oder die Kulisse der wunderschönen Stadt München, sondern die kollektive Druckbetankung auf der ganzen Welt Freunde findet. Die Wiesn ist die Besäufnis gewordene Globalisierung.

Dazu erzählen die einen was von familienfreundlichem Volksfest, die anderen von Tradition. Sicher nicht falsch. Den meisten Wiesn-Besuchern, in München und weltweit, geht es aber um reines Wirkungstrinken. Und zwar sowohl körperlich, im Sinne eines Vollrausches, als auch sozial. Denn jede Maß ist ein Statussymbol, zumal auf den teureren Plätzen, im richtigen Zelt in der richtigen Tracht mit den richtigen Leuten genossen. Anders als im ironischen Understatement unseres Alltags gilt hier kein „weniger ist mehr“, im Gegenteil. So wie das restliche Jahr über alles kuratiert und exklusiv sein muss, muss auf der Wiesn alles im XXL-Format in sich reingeschoben werden, ohne Rücksicht auf Ästhetik oder Anspruch.