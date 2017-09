Mittelmäßige Cocktail-Bars sind großartig!

In der Kleinstadt, in der ich zur Schule gegangen bin, gab es genau eine Kneipe für junge Menschen. In dieser Kneipe wurden stets nackte Frauen mit einem Beamer an die Retro-Tapete gestrahlt, im Sommer schüttete ab und zu mal jemand Sand in den Garten und nannte das „Beach Party“ – der nächste echte Beach war nämlich über 100 Kilometer entfernt und bestand primär aus Schlamm. Bei der Beach Party gab es eine Cocktail-Happy-Hour. Jeden Tag bis 20 Uhr bekam man zwei Drinks zum Preis von einem – von Sex on the Beach (hihi) über Piña Colada (passend zur Beach Party) bis hin zu Long Island Ice Tea (knallte am dollsten). Einen Signature-Cocktail gab es natürlich auch, der wurde in einem Eimer serviert und angezündet. Wir fanden es großartig und gingen jede Woche mindestens zwei Mal in besagte Kneipe – zum Cocktails trinken.