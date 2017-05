"Richtig Urlaub ist, wenn man vormittags Gin Tonic trinkt"

Und doch wäre es zu einfach, uns nur als Marionetten zu sehen, die das Durchhängen ihrer Fäden feiern. Denn wahr ist auch: Wir wissen heute zu viel. Wir wissen, wie schädlich Alkohol sein kann. Wir kennen alle jemanden, der jemanden daran verloren hat. Vielleicht haben wir sogar von der berühmten "Florida-Depression" gehört, die jene vom Gin beschwipsten Omas befallen hat. Und wir wissen, wie Harald Juhnke starb.

Es gibt zum Glück viele tolle Dinge in unseren Leben, die man ohne Promille mehr genießen kann. Wir haben einen genauen Plan, was wir alles wollen, also: was wir erreichen, schaffen, erleben möchten. „Das intensive Leben“, so der französische Philosoph Tristan Garcia in seinem gleichnamigen Bestseller, ist unser aller Ideal. Selbst wenn wir „nichts“ tun, tun wir das maximal intensiv. Und manchmal, aber nur manchmal, wird dieses demonstrative, intensive Nichtstun eben am lebendigsten als verginter Vormittag plus halb verschlafener Nachmittag plus ein bisschen schlechtes Gewissen, auch im Urlaub, weil man stattdessen auf den Berg oder ins Städtchen hätte latschen können. Nicht trotz dieser Opportunitätskosten. Sondern genau deshalb. Wir tun uns selbst etwas Gutes, indem wir uns etwas Schlechtes tun: Dialektik im Drink.