Berauscht im Iran

Ich lebe in Deutschland. Einem Land, in dem man gemütlich mit Freunden ein Bier trinken darf. Solange man nicht völlig besoffen in die Straßenbahn steigt, stört das niemanden. Im Iran dagegen stehen hohe Strafen auf den Konsum von Alkohol. Ein Verbot, das für die Menschen dort ein Leben lang gilt. Wenn man erwischt wird, kann man sich auf Peitschenhiebe, eine Geld- und womöglich sogar eine Gefängnisstrafe einstellen.

Ich versuche mir vorzustellen, wie es wohl wäre, würde den Münchnern ihr Bier verboten. Keine Biergärten, keine Bars, kein Oktoberfest mehr: München wäre eine andere Stadt. Viele Begegnungen und Erlebnisse würden mir fehlen. Denn gerade das Hinausgehen, das Trinken mit anderen, macht Alkohol zu etwas Schönem. Manchmal will man schließlich neue Leute kennen lernen, mit Freunden pseudointellektuelle Diskussionen vor überfüllten Kneipen führen oder den Liebeskummer mit der besten Freundin in einer Tequila-Bar ertränken.

Die Regentonne im Schlafzimmer wird zu einem Symbol der Rebellion

Im Iran ist das offiziell nicht erlaubt. Trotzdem ist Alkohol für viele junge Iraner, die ich getroffen habe, völlig normal. Die Teheraner Partyszene ist berüchtigt für ihre Alkohol- und Drogenexzesse. Aus dem „Dream on“ des Reiseführers wird schnell ein „Dream! Everything is possible!“ Die Regentonnenkelterei gehört praktisch zur Grundausstattung einer Wohnung. Und für höherprozentigen Alkohol gibt es einen Lieferdienst, der die Ware direkt an die Haustür bringt – illegal, versteht sich.

Ist die Gefahr, dafür bestraft zu werden, also geringer als sie scheint? Oder ist der Rausch einfach zu verlockend? Ein Bekannter erklärte es mir so: Die Regierung drücke oft ein Auge zu und lasse gerade jungen Menschen ihre kleinen Freiheiten. Druckablassen in einem Land, dessen öffentliches Leben von strengen Konventionen und Verboten geprägt ist. Die Regentonne im Schlafzimmer wird damit zu einem Symbol der Rebellion, das gemeinschaftliche Trinken zur Rückzugsmöglichkeit. Auf den Feiern zuhause oder im Teheraner Untergrund kann man Freunde treffen, westliche Musik hören sich von Alkohol berauschen lassen. All diese Dinge gibt es im Iran – es soll nur niemand wissen.