Ich wurde von meinen Eltern zum Alkoholtrinken erzogen

Niemand in meiner Familie hat ein Alkoholproblem. Aber alle in meiner Familie trinken. Es ist normal, dass immer Alkohol im Haus ist. Es ist normal, dass man zum Essen oder am Abend eine Flasche Wein aufmacht. Dass es nach dem Essen einen Schnaps gibt. Dass es zu Geburtstagen, zu Weihnachten, bei der abendlichen Runde im Wohnzimmer etwas zu trinken gab und gibt. Und es war auch vollkommen normal und klar, dass ich als Teenagerin ebenfalls anfangen würde zu trinken. Irgendwann bekam ich eben auch das Glas Sekt in die Hand gedrückt.