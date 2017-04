Warum Trink-Verabredungen so kompliziert sind

Weil jeder ein wenig taktiert, aber keiner die Sache wirklich ernst nimmt, sind Terminfindungen zum gemeinsamen Betrinken oft die schwersten. Immer muss einer am nächsten Morgen um halb acht der Oma beim Ausräumen des Kellers helfen, hat eine noch ein Flutlicht-Fußballspiel, von dem sie frisch geduscht, aber denkbar nüchtern nachkommt. Immer gibt es einen Grund, nicht zu saufen, genau so, wie es immer einen Grund dafür gibt, weshalb alle sich immer verabreden wollen. Es aber selten mehr als zwei Leute ohne Stress schaffen.

Je älter, desto heikler, denn wenn auf der Uni vielleicht noch die absoluten Muss-Partys das gemeinsame Vorglühen erzwangen, bei denen Wochentag und Vorlesungsbeginn egal waren, so ist man als berufstätiger Mensch sehr schnell sehr vorsichtig bei unterwöchigen Trinkereien. Niemand läuft gerne aus einem Meeting, um sich das letzte schlechte Bier noch einmal genauer anzuschauen.

Also wird gehandelt und geschachert mit den Sauf-Dates, bis der optimale Abend nominiert wurde. Dann werden noch schnell alle Hürden des Tatortes – „Cocktail-Bars“ sind out, urige Eckkneipen auch ironisch nicht mehr lustig, nur auf was Zentrales können sich alle einigen – genommen und auch dem letzten Saufkumpan noch einmal das korrekte Datum, Adresse und Codewort mitgeteilt.

Vielleicht braucht es eine App. Mit Getränke- und Gesprächsvorlieben und automatischen Matches, mit denen man sich ohne jedes eigene Zutun an der Theke trifft. Ich nenne diese App "Kipper" oder "Mitsaufzentrale"

Doch was solch penible Planung und daraus erwachsende Erwartungen mit Menschen anstellen, kann man am Saufen ganz besonders gut beobachten: Sie machen steif. Genau das, was eine Runde Gläsersport lösen soll, nämlich die Ratio, verdickt sich in den Köpfen der Teilnehmer zu einer bremsenden selbstzerstörenden Prophezeiung. Jetzt hat man schon dem Boyfriend gesagt, dass heute mal alleine geschlafen wird, jetzt hat man den Spezi für den morgigen Kater schon kalt gestellt, jetzt springt man schon vom nüchternen Zehn-Meter-Brett ins Becken des Rausches: Da soll auch bitte was passieren. Schnell.

Deshalb funktionierten früher, bevor jeder wegen Wohnungsnot und oder Liebe in einem anderen Stadtviertel wohnte, Stammkneipen so wundersam von alleine: Man konnte so tun, als ginge man spontan hin. Traf dort Leute, mit denen man ein bisschen oder ein bisschen schlimm saufen konnte. Und man musste dafür keine einzige Whatsapp-Gruppe mit ballermannesken Namen („Durstiger Donnerstag!“) gründen.