Nie wieder streiten über Geld

Ein Restaurant irgendwo in Süditalien, Wein und Käse waren köstlich, langsam legt sich die Sonne im Meer schlafen. Ein Paar blickt ihr hinterher. Der dezente Ober bringt die Rechnung. Nachdem sie bezahlt haben, bleiben sie noch einen Moment sitzen. Dann schauen sie sich tief in die Augen.

„Danke, Liebster. Was für ein Ort, was für ein Essen, ich liebe dich für solche Momente!“

Er aber zückt sein Smartphone. Sein Gesicht verzieht sich zu einer Wolfgang-Schäuble-Fratze:

„BÄM, 3,46 EURO MINUS, DU PLEIDEGEIER! ÄSCHTE MAHNUNG ISCH RAUS!“

Auch wenn sich diese Szene in der Beziehung obiger Autorin vielleicht noch nicht abgespielt hat: Wer sich die Split-App aufs Handy lädt, holt sich den Schwabenspießer im Smartphone-Schafspelz in seine Beziehung. Den absoluten Liebestöter.

Zunächst mal: Klar spielt Geld ab und an eine Rolle, auch in der Liebe. Auch wenn ich persönlich es nicht für unmöglich halte, das der rostige Spätkapitalismus irgendwann mal auf dem Schrottplatz der Geschichte landet ­– natürlich leben wir (noch!) in einer durchökonomisierten Gesellschaft. Auch eine Beziehung lässt sich nicht in einen Garten Eden verlegen, dessen Bewohner jeden Gedanken an Geld einfach wegküssen können. Gerade, wenn das Geld nicht in Strömen fließt.

Dennoch ist die Liebe ein Ort, den man mit allen Mitteln vor dem wirtschaftlichem Kosten-Nutzen-Denken bewahren muss. Sie ist eine der letzten Bastionen, die sich nicht der berechnenden „Rationalität“ unterworfen haben. Sie ist ihr Endgegner.

Ok, genug Pathos vorerst. Was ist denn jetzt genau so schlimm an dieser superpraktischen Split-App?

Zunächst einmal wäre da die perfide Fähigkeit von Schuldenlisten oder besagter Split-App, die gemeinsamen Momente ihrer Essenz zu berauben: Des Erlebten an sich. Das kauzige Café, der Theaterbesuch – all diese Momente stehen nicht länger für sich, sondern für Schuldenauf- und abbau. Für eine Verschiebung der Abhängigkeiten in der Beziehung. Zum Vorteil des Einen, zum Nachteil des Anderen. Das Gemeinsame ist futsch. Die Momente bekommen mit offenbar grenzenloser Akribie einen Warenwert zugewiesen. Das Erlebte tritt in den Hintergrund, was zählt, ist der ausgeglichene Haushalt. Und zwar centgenau!

Der Denkfehler der App-Nutzer ist dabei der Glaube daran, dass eine Beziehung auf Augenhöhe sich sich mit der Wirkweise von Schulden vereinbaren ließe. Denn: Jede Form von dokumentierter Schuld weist den beteiligten Menschen ein Machtverhältnis zu. Sie teilt sie ein in Gläubiger und Schuldner, Herr und Sklave. Aus Schulden entsteht immer ein Schuldgefühl. Bei jedem Öffnen der App sieht der jeweilige Schuldner das Gesicht des Partners vor sich, das höflich, aber bestimmt fragt: „Wo ist mein Geld, du Arsch?“ Die liebste Person im Leben als türhämmerndes Pfändungs-Kommando. Hach, wie romantisch.

Das, was meine Kollegin hier als romantisches Geben und Nehmen verklärt, spontane Restaurantbesuche oder Reisen, ist dann nicht mehr als durchkalkulierter, emotional unterkühlter Schuldendienst. Kann ein Spontantrip romantisch werden, wenn der Partner ihn nur aus einem Schuldgefühl heraus gebucht hat? Wegen ein paar roter Zahlen in einer verdammten App?

Man mag nun einwenden, dass sich die Rollen von Schuldner und Gläubiger ja ständig abwechseln. Diese Annahme ist reichlich naiv. Was, wenn die Schulden dauerhaft einseitig ausfallen? Gibt es dann Sparprogramme? Muss der Partner drei Wochen lang Toast mit Ketchup essen, um die Liebste dann endlich wieder ins Restaurant einladen zu können? Was hat das noch mit Liebe zu tun?

Dass in all diesen Einflüssen ein gigantischer Gefühlskiller und jede Menge Streitpotential stecken, erklärt sich wohl von selbst. Insofern ist der Name Split-App wohl nur konsequent. Das Grundübel steckt aber nicht in der App, sondern im Kopf ihrer Nutzer: Wer wenigstens in seiner Beziehung nicht bereit ist, Dinge zu geben, ohne eine entsprechende Gegenleistung zu erwarten, führt zwar ein vermeintlich abgesichertes Leben. Von Liebe hat er aber nichts verstanden.