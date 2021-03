Wie du dich trennst, ohne ein Arschloch zu sein

Dein Ex wird möglicherweise versuchen, dich zurückzubekommen. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, schließlich ist er offensichtlich weniger unglücklich mit dir als du mit ihm. Lass dich bloß nicht darauf ein! Oder hast du etwa Bock auf ein qualvolles On/Off-Herumgesieche? Denn genau das blüht euch beiden, solltet ihr nochmal einen dieser lächerlichen Restart-Versuche unternehmen. Das zwischen euch kann nix mehr werden.

Warum das Bullshit ist:

Ähm, sagt wer noch mal? Gott? Die Wünschelrute deines Homöopathen? Niemand kann wissen, was zwischen euch beiden noch möglich ist. Vielleicht wächst eure Beziehung an ihrer Nahtod-Erfahrung und ihr beide werdet fortan nur noch von dem Licht schwärmen, das ihr am Ende des Tunnels gesehen habt. Aber selbst, wenn du dir am Ende doch wieder nur deine eigenen Finger in den Hals steckst, statt ihm einen Ring an den Finger zu stecken, kann keiner mehr sagen, du hättest es nicht versucht. Trennung ist ein Prozess, und manchmal braucht er mehrere Anläufe, bis sich alle wirklich sicher sind. So wirst du dich wenigstens nicht bis zu deinem Einzug in die Senioren-WG fragen, ob diese Entscheidung damals die richtige war.