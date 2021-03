Wenn nur noch ein Streik die Liebsten dazu bringt, im Haushalt zu helfen

Natürlich treffen all diese Aussagen nicht auf alle Männer zu und nicht alle Männer sind per se unordentlich oder faul. In vielen Hetero-Beziehungen wird die Hausarbeit bereits gerecht aufgeteilt – und es gibt auch Frauen, die den Haushalt links liegen lassen und sich auf den Partner verlassen. Am besten ist es doch, wenn sich beide absprechen, welche Aufgaben sie „gerne“ erledigen und welche nicht und einen entsprechenden Plan aufstellen. Der Thread dürfte auf jeden Fall manchen Personen die Augen dafür öffnen, was die Partnerin oder der Partner jeden Tag leistet, und sie dazu bringen, den eigenen Beitrag im Haushalt zu hinterfragen.