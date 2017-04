Fabio, 22, Triathlon-Trainer: „Von Spenden halte ich nicht so viel“

Ich würde sehr viel von dem Geld anlegen: in Aktien, Immobilien und Peer-to-Peer-Kredite, also Kredite an Privatpersonen. Innerhalb dieser Anlagen würde ich aber immer noch mal diversifizieren. Alles auf eine Karte zu setzen ist zu riskant und in einem so jungen Alter den ganzen Gewinn auszugeben, ist ja auch Quatsch. Ich verstehe nicht, wie es immer wieder passieren kann, dass Lottogewinner alles raushauen und plötzlich pleite sind. Verschenken würde ich aber nichts, eher Leuten was leihen, wenn sie was brauchen. Und von Spenden halte ich auch nicht so viel, wenn ich nicht weiß, wohin das Geld fließt. Aber im Alter eine Stiftung zu gründen, das wäre schon gut – einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, dass die richtigen Leute davon profitieren.