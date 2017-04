Unsere Individualität hängt von unserem Konto ab

Und das alles, weil wir auf einmal nicht mehr alleine über das eigene Konto bestimmen konnten. Anstatt sich für jeden Kauf zu rechtfertigen, haben wir unsere individuellen Entscheidungen einfach abgegeben. Verrückt, wenn man bedenkt, dass eine anstatt zwei kleinen Plastikkärtchen uns so stark beeinflusst hat. Aus zwei Menschen fast schon zwei Mal die gleiche Person gemacht hat. Zumindest, was das Konsumverhalten anging.

Aber vielleicht ist das gar nicht so verwunderlich. Wir sind einfach daran gewöhnt, über unser Geld selbst zu bestimmen. Seit wir das erste Mal eine Mark Taschengeld bekommen haben, genießen wir eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit. Wir konnten damals entscheiden, das Geld für eine gemischte Tüte am Kiosk oder für Panini-Bilder auszugeben oder es ins Sparschwein zu stecken. Und seit diesem Moment des ersten Taschengelds haben wir immer einen bestimmten Betrag gehabt, über den wir ganz allein bestimmen konnten.

Die Entscheidung, wofür wir dieses Geld ausgeben, ist mehr als der simple Kauf an sich. Ob es einem gefällt oder nicht, in unserer Gesellschaft gilt eben auch immer: Du bist, was du kaufst und konsumierst. Individualität wird letztendlich zu einem großen Teil dadurch ausgedrückt, welche Kleidung, Musik und, ja, sogar auch welche Lebensmittel wir kaufen. Die Entscheidung für die Panini-Bilder damals hat meine Begeisterung für Fußball ausgedrückt, so wie heute der Kauf eines neuen T-Shirts etwas über mich aussagt. Wenn die Entscheidung, was wir kaufen, auf einmal von jemand anderem abhängt, dann verändert das auch ein bisschen, wer wir sind.

Eine lange Reise ist natürlich eine Extremsituation in Sachen Geld. Das Budget ist begrenzt. Alles, vom Luxusgrad des Hostelschlafsaals über die Zutaten fürs Abendessen bis hin zu den Transportmitteln der Weiterreise, ist offen und verhandelbar. Wahrscheinlich hat das Konto zu teilen nur funktioniert, weil Sophie und ich beste Freundinnen sind. Weil die Punkte, wo unsere Meinung in Sachen Geldausgeben auseinanderging, sich auf Eis und Cola beschränkten. Und trotzdem habe ich mich eingeschränkt gefühlt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mich bei vielen meiner Freunde noch viel abhängiger fühlen würde. Und ich verstehe jetzt auch gut, warum Feministinnen in den Fünfzigerjahren so vehement für das Recht auf ein eigenes Konto gekämpft haben. Finanzielle Unabhängigkeit bedeutet eben auch Individualität. Sophie und mich hat die Erfahrung vielleicht sogar noch ein bisschen ähnlicher gemacht. Aber trotzdem werde ich auf die nächste Reise zwei Kreditkarten mitnehmen. Nur zur Sicherheit.