Nie wieder streiten über Geld

Zunächst mal: Klar spielt Geld ab und an eine Rolle, auch in der Liebe. Auch wenn ich persönlich es nicht für unmöglich halte, das der rostige Spätkapitalismus irgendwann mal auf dem Schrottplatz der Geschichte landet ­– natürlich leben wir (noch!) in einer durchökonomisierten Gesellschaft. Auch eine Beziehung lässt sich nicht in einen Garten Eden verlegen, dessen Bewohner jeden Gedanken an Geld einfach wegküssen können. Gerade, wenn das Geld nicht in Strömen fließt.