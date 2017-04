Wohin mit dem Zeug?

Aber wie wählen wir aus, was wir behalten und benutzen? Küchenmesser oder Pfeffermühle? Was ist Müll, was Erbe?

Dr. Langbein: „Hinterlassene Hausstände werden benutzt wie ein Selbstbaukasten. Ich nehme mir raus, was zu mir passt, was mir gefällt, was ich brauchen kann. Geerbte Dinge sind Projektionsflächen für Selbstbilder. Da wird hochgradig selektiv vorgegangen. Man integriert die Dinge aus der Vergangenheit in sein Leben der Gegenwart. Und da hat Erbe heute nur eine Chance, wenn es angepasst werden kann. Es sind nicht Blut, Schweiß und Tränen, die an den Dingen kleben müssen, um sie zum Erbe zu machen.“

Schon Goethe ließ seinen Faust monologisieren: „Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.“ Nur der Besitz ist wertvoll, den man auch tatsächlich nützt – ein Credo, das im Wandel begriffen ist, weil sich verändert, was wir nutzen, wie wir leben. In dem Haus auf der Schwäbischen Alb, in der Eifel oder im Sauerland, auf das der Opa sein Leben lang gespart hat, wo sein ganzes Leben drinsteckt, möchten viele nicht mehr wohnen. „Die Frage ,Wie will ich leben?’ dominiert heute auch mehr und mehr den Umgang mit dem Erbe“, sagt Dr. Langbein. Deshalb werden die Einfamilienhäuser in der Provinz verkauft. Genauso wie nobles Porzellan und Silberbesteck, das nicht spülmaschinenfest ist. Auch wenn sich die Großmutter das anders vorgestellt hat. Denn „was man nicht nützt, ist eine schwere Last“, sagte der verzweifelte Faust bereits im 19. Jahrhundert. Wer alle paar Jahre jobbedingt umziehen muss, weiß, dass Last nicht nur im psychologischen Sinne zu verstehen ist.

„Unter hochindividualisierten Bedingungen ist eine Verpflichtung auf den Clan zunehmend problematisch“, sagt auch Dr. Langbein. „Man hat es zwar von der Familie bekommen, möchte aber selbst entscheiden, wer es bekommt und wie damit umgegangen werden soll. Dabei spielen verwandtschaftliche Verhältnisse immer öfter keine Rolle. Familie als Besitzeinheit wird beim Erbe immer fragiler. Der Umgang mit geerbten Dingen spiegelt auch gegenwärtige Familienbegriffe.“ Immer häufiger werden zum Beispiel Stiftungen gegründet oder Freunde und Pflegepersonal, die familiäre Aufgaben übernehmen, in Testamenten bedacht.

Auch Sarah hat mittlerweile vieles von dem weggegeben, was sie damals aus dem Haus ihrer Großeltern getragen hat. Heute steht noch eine volle Cognac-Flasche, die sie damals hinter dem Bett ihres Opas gefunden hat, in ihrem Bücherregal. Die Flasche ist älter als sie selbst. Sarah benutzt sie als Bücherstütze.