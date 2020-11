SZ Studium – der neue Newsletter von jetzt

Ab dem 2. November 2020 bis zum Ende des Wintersemesters beschäftigt sich Studentin und jetzt-Redakteurin Franziska Koohestani jede Woche am Montag mit organisatorischen, finanziellen, aber auch emotionalen Themen rund ums Uni-Leben und beantwortet deine Fragen dazu. Kontaktiere uns dafür gern über studium@jetzt.de oder via Social Media. Ein Best-of des Newsletters mit Franziska findet ihr auch jeden Dienstag in unseren Storys auf Instagram.