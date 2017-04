Ich? Spießig? Niemals!

Aber nichts. Blieb alles aus. Und während ich mich fragte, wie mich ein paar Möbel zur Königin der Kleinbürgerlichkeit hatten werden lassen und dabei die Kratzer auf der Tischplatte anstarrte, wurde mir klar: Sie stören mich gar nicht mehr. Ich finde den Tisch immer noch genauso schön. Besser noch: Sie machen ihn zu meinem Tisch.

Und da verstand ich es: Der pingelige Umgang mit den neuen Möbeln und den schönen Wänden hat gar nicht den Spießer in mir hervorgeholt. Ich bin gar nicht erwachsen. Vielmehr bin ich damit überfordert, in der Wohnung einer Erwachsenen zu leben. Noch nie vorher habe ich so viele schöne Dinge besessen. Neue Dinge. Die ich von meinem eigenen Geld gekauft habe. Die nicht, seit mein Papa sie mit mir aus Ikea rausgeschleppt hat, schon viermal umgezogen sind.

Das Gefühl, das ich als Spießigkeit interpretiert hatte, war eigentlich Unglaube. Eine unterbewusste Angst, dass es ein Missverständnis war, dass ich mir das leisten konnte. Eine Fehlkalkulation. Als könnte jede Sekunde einer kommen und sagen: „Moment mal, das war nur die Anzahlung. Da fehlen noch die restlichen 80 Prozent. Wie, die haben Sie nicht? Dann müssen wir den Tisch wieder mitnehmen.“

Weil alles so ungewohnt neu und schön war, fühlte ich mich, als würde ich in einem Möbelhaus wohnen: Mach bloß nichts kaputt, sonst musst du es zahlen.

Jetzt, wo so ganz langsam alles ein bisschen angelebt ist, beginne ich, mich wieder zu entspannen. Die Möbelhausmöbel werden durch Gebrauchsspuren zu meinen Möbeln, die Wände zu meinen Wänden. Und bei denen kommt es auf einen Minifleck hin oder her nicht an. Und ich habe gelernt: Echte Spießigkeit ist sicher das Beste, was einer Einrichtung passieren kann, weil es längstmögliche Lebensdauer garantiert. Aber die Spießer beneide ich wirklich nicht. Denn als würde es nicht genügen, sich ständig von anderen die Pedanterie vorhalten lassen zu müssen – es ist auch einfach sehr, sehr anstrengend, ein Spießer zu sein.

Vielleicht wäre für mich eine Einweihungsfeier inklusive Partyspuren wirklich das Richtige, um endgültig in meiner Wohnung anzukommen. Aber dass mir das jetzt keiner als Einladung versteht! Ich muss da nochmal drüber nachdenken.