Der Schweizer Traum

Ich bin Schweizerin. Ich spreche nicht gern über Träume. Aber ich hätte schon gern einmal einen Tesla. Ein übles Teil mit 700 PS. Von null auf hundert in drei Sekunden, und das erst noch ohne Abgase, so fett. Leider weiß ich genau, dass ich das Auto dann tagsüber als 2011er Toyota Camry tarnen müsste. Um an der Ampel nicht vor Scham zu sterben. Niemand soll doch wissen, dass ich 100 000 Euro für eine Karre ausgegeben habe!

Ich bin in einem Vorort von Zürich aufgewachsen. Das heißt, ich habe kein normales Verhältnis zu Besitz. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater Schweizer. Ich hatte zwei Großeltern, die den Krieg hautnah miterlebt hatten („Und wir hatten ja wirklich gar nichts nach dem Kriech!“) und zwei, die immer schon übertrieben reich waren („Hä, was für ein Krieg?“). Beide schwiegen über Geld – die Schweizer, weil sie aus Prinzip nicht darüber redeten, und die Deutschen, weil es kein Geld gab, über das man reden konnte.