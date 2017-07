Bitte folgen: den Kontrolleuren an US-Flughafen

Dahinter steckt ...

... die Transportation Security Administration, eine US-Bundesbehörde. Sie soll darauf achten, dass im Verkehr die öffentliche Sicherheit gewahrt wird. Ihr Instagram-Account widmet sich aber vor allem ihren Einsätzen an Flughäfen, wo das Handgepäck der Reisenden kontrollieren.

Zu sehen sind da ...

... Dinge, von denen man niemals glauben würde, dass Menschen sie ernsthaft in ein Flugzeug mitzunehmen versuchen. Handgranaten, Pfeil und Bogen, Riesen-Lobster, rostige Gartenharken, Bunsenbrenner, Pistolen und Messer aller Art, Gladiatoren-Schwerter, Fidget-Spinner mit Messerspitzen, Ninja-Sterne und Steinzeit-Werkzeuge – you name it, man findet sie alle.

Der Account wäre aber nur halb so schön, wenn es die Kommentare nicht gäbe, mit denen die Behörde jeden Post versieht. Sie erklärt Waffenarten mit Hinweisen auf die Teenage Mutant Ninja Turtles, unterstellt dem Teufel den Besitz eines Fidget Spinners, fragt sich, ob Leute im Flugzeug Orks bekämpfen wollen oder antwortet auf die Frage eines Twitterers, ob er sein Steinzeitmesser mitnehmen dürfe, einfach mal mit „No. Unga Bunga. Ooog smork nag gralk.“

