Christian Lindner wird zum #thermilindner

Der Traum der Jungliberalen wird wahr: Deren Mutterpartei FDP geht in den sozialen Medien endlich durch Decke. Allerdings haben sich die JuLis das vermutlich ein bisschen anders vorgestellt. Denn auf den Memes mit Spitzenkandidat Christian Lindner, die gerade in Massen auf Twitter auftreten, geht es weder um die Werte der FDP noch um die Bundestagswahl, sondern: um den Thermomix.

Ausschlaggebend dafür war ein Tweet, der Lindner gestikulierend bei der Talkshow von Anne Will zeigt. In einem anderen Kontext könnte man allerdings denken, dass der Politiker hier nicht gerade mitten in einer Diskussion ist, sondern in einer Dauerwerbesendung versucht, den Leuten einen Thermomix anzudrehen. Das Bild war quasi ein Einladung zum Kreieren eines Lindner-Memes. Das dachte sich auch ein Twitter-User und brachte damit die Meme-Lawine zum Rollen. Unter dem Hashtag #thermilindner findet man nun allerlei Bilder, auf den Christian Lindner nicht Wahlkampf- sondern Verkaufsreden von sich gibt.