Die Jungliberalen haben einen „Social Media Warroom“

Bei der Wahl am 24. September wollen die JuLis, nachdem die FDP 2013 zum ersten Mal in ihrer Geschichte nicht genügend Stimmen bekam und aus dem Bundestag flog, ein gutes Ergebnis bei den 18- bis 34-Jährigen einfahren. Ihre Kampagne soll die „modernste und digitalste in der Geschichte der Jungen Liberalen“ werden, wie in einem Schreiben von Florian Philipp Ott, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden und Pressesprecher der JuLis, zu lesen ist.

Der Imbiss ist bis Ende September angemietet. In den kommenden Wochen sollen hier „Tag und Nacht“, so stellt Ott sich das zumindest vor, bis zu zehn JuLis-Praktikanten aus ganz Deutschland sitzen und per Laptop und Telefon mit potenziellen Wählern kommunizieren. In der Theorie. In Woche eins fehlt noch der Telefonanschluss. Bisher hat noch niemand die Nacht hier verbracht. Tagsüber jedoch versuchen die „Shitstorm Trooper“ auf jeden Kommentar und jede Privatnachricht auf den Social-Media-Seiten der JuLis zu reagieren, um die „Ideen und Visionen der Jungpartei ins Netz zu tragen“, so Ott. Der Schwierigkeitsgrad ist hoch: Fake News, Hate-Speech, Trolle und Menschen, die die FDP inhaltlich ablehnen könnten den Einsatz gefährden. Und damit auch das ambitionierte Ziel: eine hundertprozentige Rückmeldequote.

Rund 10.000 Mitglieder haben die JuLis derzeit. In etwa so viele wie Grüne Jugend und Linksjugend [’SOLID], deutlich weniger als Jusos (70.000) und Junge Union (110.000) Mit ihrem „Social Media Warroom“ setzen sie endlich das um, was man von Jungparteien schon lange erwartet: sie nutzen ihre Ressourcen für den digitalen Wahlkampf. Junge Mitglieder werden eingebunden, um Ihresgleichen zu erreichen. Während sich die digitalen Aktivitäten der deutschen Jungparteien bisher mit denen von etwa Polit-Bloggern kaum messen können, investieren die JuLis nun nach eigenen Angaben den größten Teil ihres Budgets in Social-Media-Arbeit, vor allem in den „Warroom“. Das Konzept der JuLis sei für deutsche Jugendorganisationen „sehr innovativ“, meint Martin Fuchs, Politikberater und Gründer des Blogs hamburger-wahlbeobachter. Ihm zufolge hat die FDP „von allen Parteien am besten verstanden, wie man On- und Offline kongenial miteinander verbindet und nicht mehr in getrennten Welten denkt“. Dass sich auch die Jungliberalen komplett auf Social Media konzentrieren, entspreche dieser Strategie und sei „ein vielversprechendes Konzept – insofern die Umsetzung gelingt“.

Und genau da hakt es noch. Am Ziel „100 Prozent Rückmeldung“ droht man bereits am vierten Tag nach Einzug in die ehemalige Würstchenbude zu scheitern. Eine Facebook-Nutzerin namens Lena R. hat den JuLis als Antwort auf einen Post zur Menschenrechtslage in der Türkei („Es reicht, Herr Erdogan“) mehrere minutenlange Sprachnachrichten geschickt. Sie wettert gegen den Irakkrieg und den Umgang des Westens mit Russland und der Türkei, fordert: „Lasst eure dreckigen Finger von anderen Ländern“ und bezeichnet die Julis als „Sklaven des Kapitalismus und der Bundeskanzlerin“.